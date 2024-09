Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън с изненадващо посещение на балетно представление. Тя определи постановката като „трогателна и вдъхновяваща“.

В четвъртък принцесата посети представлението „Жизел“ на Английския национален балет в театър Sadler's Wells в Северен Лондон. След това в съобщение в социалната мрежа X, отдаде дължимото на трупата и постановката, като я нарече „творчество в най-добрия му вид“.

По-рано тази седмица Мидълтън проведе среща в замъка „Уиндзор“, за да обсъди годишната коледна служба. Това събитие беше едва четвъртото, в което принцесата беше спомената в официалните отчети за кралските ангажименти от началото на годината.

Congratulations and thank you to @ENBallet and @Sadlers_Wells for the wonderfully powerful, moving and inspiring performance of Akram Khan’s Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi