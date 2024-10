Ливан съобщи, че израелски удар е отрязал главния международен път към Сирия. Израел твърди, че "Хизбула" е транспортирала оръжия през основния сухопътен граничен пункт.

Ударът се случи, след като 310 000 души, основно сирийци, избягаха от войната между Израел и "Хизбула" през последните дни в търсене на сравнителна безопасност в съседна Сирия.

Бомби избухнаха край летището в Бейрут

Той последва интензивна нощ на бомбардировки на главните бастиони на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут. Според американски медии Израел е нанесъл удар по потенциалния наследник на войнстващата групировка само седмица, след като уби нейният лидер Хасан Насрала.

Al-Mayadeen:

—

Displaced people are crossing the Masnaa border crossing on foot from Lebanon to Syria as a result of the zionist aggression.



The occupation army is attempting to isolate Lebanon from its Arab surroundings in a dangerous escalation.#Lebanon #Iran #israel… pic.twitter.com/lr4IJBmByz