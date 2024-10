Експлозия на цистерна в Северна Нигерия отне живота на най-малко 94 души, а около 50 бяха ранени, предаде "Франс прес", като се позова на полицията. Много от жертвите са се опитвали да съберат разлято на пътя гориво, след като камионът катастрофирал в щата Джигава, съобщи полицейският говорител Лауан Шийсу Адам. По думите му цистерната се е преобърнала при опит да избегне сблъсък с друг тежкотоварен автомобил.

