Големият египетски музей до пирамидите в Гиза отваря пробно основните си галерии, където посетителите могат да видят 12 експозиции и да проследят хилядолетната древноегипетска история от праисторическата ера до римската епоха. Артефактите са подредени по ключови теми като общество, вярвания, владетели.

Откриха саркофаг на над 2600 години в Египет (ВИДЕО)

На уебсайта на музея visit.gem.com могат да се резервират както индивидуални билети, така и билети за 90-минутно посещение с гид. Цените за египетски граждани съответно са 200 местни лири (7,40 лева) и 350 лири (14 лева), а за чужденци - 1200 лири (44,35 лева) и 1700 лири (63 лева). Децата до 12 години и студентите имат право на 50% намаление. Работното време е от 8:30 до 18:00 ч. всеки ден от седмицата, като касите затварят в 16:00 ч.

След реставрация: Отвориха музея на Имхотеп в некропола Сакара (ВИДЕО)

Около 50 000 експоната са пренесени в музея до момента, а до пълното му завършване броят им ще достигна 100 000, пише в. „Ал Ахрам”. Залата на Тутанкамон, която ще бъде емблемата на музея, все още е затворена. Тя ще съдържа пет хиляди артефакта от гробницата на момчето-фараон, които ще бъдат показани за първи път на едно място от откриването й през 1922 г.

In Pictures: Egypt is set to open the doors to limited sections of a new flagship museum, built near the Pyramids of Giza, that will display the world’s largest archaeological collection when the public is given full access.



The Grand Egyptian Museum will open 12 of its halls on… pic.twitter.com/HSq1Vxsxz5