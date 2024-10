Подпалиха урни, наподобяващи пощенски кутии, в които гласоподавателите пускат попълнени бюлетини при гласуване по пощата на президентския вот в САЩ. Посегателството е извършено в щатите Вашингтон и Орегон. Стотици бюлетини са били унищожени, съобщава ФБР.

Кадри от видеонаблюдението в град Ванкувър показват как пламъци се издигат от червена кутия за гласуване, докато полицаи разчистват димящите остатъци на бюлетините. Пожарът се е разразил в 4 ч. сутринта местно време в понеделник. При друг инцидент в Портланд, щата Орегон, са били унищожени три бюлетини.

Полицията съобщи, че е идентифицирала автомобил, който е свързан с двата палежа. Органите на реда смятат, че към двете урни са били прикрепени запалителни устройства.

Разследващите съобщиха, че двата палежа са свързани. Полицията свързва случаите и с инцидент от 8 октомври, когато запалително устройство беше открито на друга кутия във Ванкувър.

Новите палежи бяха извършени, след като миналата седмица беше подпалена и урна за гласуване във Финикс, щата Аризона, при което бяха унищожени 20 бюлетини. Тогава беше арестуван заподозрян, който е казал пред разследващите, че действията му не са били политически мотивирани.

Редактор: Цветина Петкова