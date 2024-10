Двама работници в корабостроителница за ядрени подводници бяха откарани в болница след избухването на пожар в ранните сутрешни часове, съобщава "Дейли мейл". В момента в мултинационалната компания за аерокосмическа, отбранителна и информационна сигурност BAE Systems в Бароу се строи нов кораб от клас Astute за 1,6 милиарда паунда. Местните жители се страхуват за живота си, докато димът се издига от историческия док.

Гъст дим обгази пловдивско село, затворени са училище и детска градина (СНИМКИ)

BREAKING: Police speak out on 'nuclear risk' after huge fire at submarine shipyard https://t.co/uboKubyIWl pic.twitter.com/tOTMiliJ94