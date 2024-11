Световните лидери започнаха да поздравяват Доналд Тръмп, след като резултатите от exit poll към 9.30 ч. българско време сочат, че той има преднина пред опонента си от Демократическата партия Камала Харис. По данни на AП републиканецът води с 267:214 електорални гласа. За окончателна победа са нужни 270 гласа.

Тръмп се обяви за новия американски президент (ВИДЕО)

Президентът на ЕК написа, че сърдечно поздравява Тръмп.

„Сърдечно поздравявам Доналд Дж. Тръмп с избирането му за 47-и президент на Съединените американски щати. Очаквам с нетърпение отново да работим заедно с президента Тръмп, за да укрепим нашата силна трансатлантическа програма. Европейският съюз и Съединените щати са повече от просто съюзници. Свързани сме от истинско партньорство между нашите народи, което обединява 800 милиона граждани. Тази връзка е дълбока, вкоренена в общата ни история, ангажимента ни към свободата и демокрацията и общите ни цели за сигурност и възможности за всички. Нека работим заедно за трансатлантическо партньорство, което продължава да носи ползи за нашите граждани. Милиони работни места и милиарди инвестиции и търговия от двете страни на Атлантика зависят от динамиката и стабилността на нашите икономически отношения”, заявява Фон дер Лайен в позицията си.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също отправи поздравления към Тръмп. "Съюзът между ЕС и САЩ е траен. Очакваме с нетърпение да продължи нашето конструктивно сътрудничество. ЕС ще продължи своя път в съответствие със стратегическия дневен ред като силен, единен, конкурентоспособен и суверенен партньор и същевременно ще защитава многостранната система, основана на правила", написа Мишел в пост в X.

Френският президент Еманюел Макрон също поздрави Тръмп през X и заяви, че е готов да работи с него, както преди.

„Току-що разговарях с канцлера Шолц. Ще работим за една по-обединена, по-силна и по-суверенна Европа в този нов контекст. Като си сътрудничим със САЩ и защитаваме интересите и ценностите си”, написа още Макрон.

Германският външен министър Аналена Бербок заяви, че страната й ще бъде близък съюзник на бъдещото американско правителство, предава "Ройтерс".

Канцлерът Шолц написа в Х: „Германия и САЩ от дълго време работят успешно заедно за насърчаване на просперитета и свободата в двете страни. Ще продължим да го правим в полза на нашите граждани", пише Шолц.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи успеха на републиканците като „най-голямото завръщане в историята“.

„Поздравления за най-голямото завръщане в историята! Вашето историческо завръщане в Белия дом предлага ново начало за Америка и мощно потвърждение на великия съюз между Израел и Америка. Това е огромна победа!“, написа Нетаняху.

„Поздравления за Доналд Тръмп за впечатляващата му изборна победа”, написа украинският президент Володимир Зеленски.

„Спомням си за страхотната ни среща с президента Тръмп през септември, когато обсъдихме подробно стратегическото партньорство между Украйна и САЩ, Плана за победа и начините да сложим край на руската агресия срещу Украйна”, пише още Зеленски.

„Оценявам ангажимента на президента Тръмп към подхода „мир чрез сила” в глобалните дела. Именно това е принципът, който на практика може да доближи справедливия мир в Украйна. Надявам се, че заедно ще го приложим в действие. Очаквам с нетърпение да поздравя лично президента Тръмп и да обсъдим начините за укрепване на стратегическото партньорство на Украйна със Съединените щати”, завърши той.

Премиерът на Ниделандия Дик Схоф написа: „Очаквам с нетърпение сътрудничеството ни за общите интереси на САЩ и Нидерландия”, заяви Схоф.

Унгарският премиер Виктор Орбан написа във Facebook, че Тръмп е "на път към красива победа".

Италианският премиер Джорджа Мелони също публикува поздрав за Тръмп.

„От свое име и от името на италианското правителство поднасям сърдечни поздравления на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп! Италия и САЩ са нации сестри, свързани с непоколебимо сътрудничество, общи ценности и историческо приятелство. Това е стратегическа връзка, която, сигурна съм, сега ще заздравим още повече. Добра работа, г-н президент", написа Мелони в профила си в социалната мрежа X.

Испанският премиер Педро Санчес също поздрави Тръмп през социалните медии.

„Ще работим върху нашите стратегически двустранни отношения и върху силното трансатлантическо партньорство", пише Санчес.

Турският президент Реджеп Ердоган също поздрави „приятеля” Тръмп за изборната победа.

„Вярвам, че ще бъдат положени повече усилия за един по-справедлив свят в тази нова ера, която започна с изборите на американския народ“, написа Ердоган в публикация в X и добави, че се надява регионалните войни да приключат.

