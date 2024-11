Императорски пингвин се появи на плаж в Австралия, съобщи Си Ен Ен. Предполага се, че животното е направило епично пътешествие и е изминало хиляди мили от дома си в Антарктика, за да се озове на Оушън бийч, в западната част на острова. Говорител на Департамента за биоразнообразие на Австралия описа пингвина като „недохранен“ и добави, че животното „остава под грижите на специално обучен ветеринар“. „Процесът на рехабилитация се очаква да отнеме няколко седмици“, каза още говорителят.

