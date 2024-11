46-ият президент на Съединените американски щати Джо Байдън направи обръщение към нацията, в което обсъди резултатите от изборите, които се проведоха на 5 ноември. „Приемаме избора, който направи страната. Казвал съм го много пъти: „Не можете да обичате държавата си, само когато печелите. Не може да обичате съседа си, само когато се разбирате“.

„От 200 години САЩ извършва най-големият експеримент в света. Хората гласуват и избират своите лидери в мир, ролята на демокрацията винаги надделява. Вчера говорих с бъдещия президент Доналд Тръмп, за да го поздравя за победата. Уверих го, че ще насоча цялата си администрация към мирно и правилно предаване на властта. Това заслужават американците. Разговарях и с вицепрезидента Камала Харис, която е мой партньор. Тя проведе една вдъхновяваща кампания, на която всички видяха какво аз най-много уважавам в нея – страхотният ѝ характер. Тя вложи цялото си сърце в кампанията и екипът ѝ трябва да се гордее“, заяви той.

Доналд Тръмп е новият американски президент

„На 20 януари ще имаме мирно прехвърляне на властта в САЩ. На всички от персонала, подкрепящите ме, членовете на кабинета ми, всички хора, които са били до мен, искам да кажа: „Знам, че са трудни времена и скърбите. Виждам ви и ви чувам. Но не забравяйте всичко, което постигнахме. Беше историческо управление, не защото аз бях президент, а заради това, което всички вие направихте“, допълни 46-ият американски държавен глава.

This morning at 11 AM ET, I’ll address the nation to discuss the election results and the transition.



