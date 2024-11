Дженифър Лопес беше забелязана хваната за ръка с млад, рус мъж в Лондон. Снимката предизвика спекулации за нова любов в живота ѝ, предаде dariknews.bg. След обявяването на развода с Бен Афлек, певицата сподели, че е готова да научи житейския урок, който съдбата ѝ е подготвила.

Бен Афлек и Дженифър Гарнър отидоха заедно на събитие

Според източници на Daily Mail мистериозният мъж е неин телохранител от около година. Придружава я по време на филмовите ѝ проекти, а на сакото си има игла за ревер с инициалите “PG”. Също така е женен.

