Номинираните от избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп за членове на администрацията му - Илон Мъск и Вивек Рамасвами, помолиха американците, които са „революционери с висок коефициент на интелигентност“ и желаят да работят над 80 часа седмично, да се присъединят към новосформирания Департамент за ефективност на правителството – при това без заплащане.

В нов пост в социалната мрежа X в четвъртък, която изглежда като обява за работа и още един от опитите на Мъск за тролване, акаунтът на министерството публикува следния текст: „Нямаме нужда от повече генератори на идеи на непълен работен ден. Нуждаем се от малки правителствени революционери със супер висок коефициент на интелигентност, готови да работят над 80 часа на седмица за намаляване на разходите. Ако това сте вие, изпратете лично съобщение на този акаунт с вашето CV. Илън & Вивек ще прегледат най-добрите 1% от кандидатите“.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…