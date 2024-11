Китарата, описана от Ноел Галахър като "най-добрата в света", на която той свири в третия албум на група Oasis "Be Here Now", беше продадена на търг за 226 800 паунда. Персонализираната китара Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine, която участва в албума от 1997 година, е една от основните китари на Галахър, по време на върха на славата на Oasis.

"Това не е една от най-добрите китари. Това е най-добрата китара", каза Галахър за инструмента в интервю през 1997 година за списание Spin. Китарата беше продадена на търг за развлекателни сувенири от онлайн аукционна група Propstore.

