Полицията в Перу арестува мъж, при опит да напусне страната с 320 тарантули, 110 стоножки и девет броя мравка куршум, привързани към тялото му, предаде Си Ен Ен. 28-годишният южнокорейски гражданин бил спрян на международното летище Хорхе Чавес в Лима на 8 ноември, след като служители забелязали, че стомахът му изглежда „обемен“. След като го претърсили, разкрили стотици насекоми, опаковани в торби с цип, прикрепени към корема му.

Полицията задържала мъжа, който пътувал за Южна Корея през Франция, а прокуратурата започнала разследване. Смята се, че насекомите са взети от региона Мадре де Диос в перуанската Амазония. Сега те са под грижите на властите.

Тарантулите са застрашен вид, обясни в изявление специалистът по дивата природа Уолтър Силва. „Всички те са част от незаконния трафик на диви животни на стойност милиони долари в световен мащаб“, каза Силва.

