-
Кой ни пази в мола: Николета Атанасова за правомощията на охранителите
-
Товарен самолет се разби в къща във Вилнюс, има жертва (ВИДЕО)
-
26 пострадали след наводнение в Боливия (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Трима с опасност за живота след взрив на газова бутилка във Врачанско
-
Мощен пожар изпепели 1000 къщи в Манила, остави стотици без дом (ВИДЕО)
-
Пожар в цех за пелети в Старозагорско
Снимка: БТА/Kyodo News via AP)/Видео: "Ройтерс"
Тествана е била ракетата Epsilon S
На стартова площадката на японската космическа агенция е избухнал голям пожар, докато тя е тествала ракета на твърдо гориво Epsilon S, съобщи във вторник японската обществена телевизия NHK и излъчи кадри от мястото на събитието, предаде „Франс прес”.
Ракетен двигател се взриви по време на тест на космодрум във Великобритания
Epsilon rocket engine catches fire at Japan space agency test centerhttps://t.co/RBgILLRNWX— The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) November 26, 2024
На кадрите се вижда как около 08:30 ч. местно време (23:30 ч. по Гринуич) от космическия център в Танегашима се издигат огнени кълба и бял дим.
Редактор: Виктория Гетова
🚨🇯🇵 BREAKING: JAPAN'S SPACE ONE ROCKET EXPLODES DURING LAUNCH FROM SOUTHERN JAPAN— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 13, 2024
Source: @BNONews pic.twitter.com/cMpHdqj9OF