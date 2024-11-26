Тествана е била ракетата Epsilon S

На стартова площадката на японската космическа агенция е избухнал голям пожар, докато тя е тествала ракета на твърдо гориво Epsilon S, съобщи във вторник японската обществена телевизия NHK и излъчи кадри от мястото на събитието, предаде „Франс прес”.

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На кадрите се вижда как около 08:30 ч. местно време (23:30 ч. по Гринуич) от космическия център в Танегашима се издигат огнени кълба и бял дим.

Редактор: Виктория Гетова
Източник: Алексей Маргоевски, БТА