Малък самолет с шестима души на борда се разби югоизточно от столицата на Коста Рика Сан Хосе в понеделник следобед. Загинали са петима, 31-годишна жена е в критично състояние, съобщи "Дойче веле". Самолетът Cessna 206 Stationair се е разбил близо до планината Пико Бланко, след като загубил връзка и изчезнал от радара.

Той е излетял от Тортугеро и е трябвало да кацне на летище Тобиас Боланос, източно от Сан Хосе. Поради лоши метеорологични условия обаче се е наложило да се отклони към летище Хуан Сантамария.

Update on the aircraft (TI-GER) crash in Pico Blanco, Costa Rica: On November 25, a Cessna 206 crashed on the summit of Pico Blanco, southwest of San José, Costa Rica.



Few hours after the accident, a commercial plane spotted the wreckage, which allowed rescue efforts to begin.… pic.twitter.com/bVw1EtMScB