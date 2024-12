Кандидатката за президент на Съюз за спасение на Румъния Елена Ласкони изпрати писмо до новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп относно изборите в Румъния. Документът е публикуван на официалния ѝ профил в социалната платформа "Екс".

Ласкони пише, че Тръмп е истински лидер на народа, също като нея, че Конституционният съд е касирал изборите, но и че Русия все още си играе с Румъния и това е причината да не се откаже от тази битка.

“Аз не съм кандидат на Сорос. Аз съм от хората като вас”, отбелязва кандидатката за президент от Съюз за спасение на Румъния. Тя отбелязва, че заради географското си разположение страната е важен партньор на САЩ и че нейния опонент (бел.ред. независимият крайнодесен кандидат Калин Джорджеску) е искал да постави Румъния в руския ъгъл.

„Разочарована съм от решението на Румънския конституционен съд да анулира президентските избори. Сега страната е по-крехка от всякога и е застрашена както отвън, така и отвътре. КС не отстрани руската опасност. Русия все още си играе с Румъния и това е причината, поради която няма да напусна тази битка. Не се боря за себе си. Борбата е за всички румънци и за страната, която обичат”, пише Елена Ласкони.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.



I share your belief that the people and…