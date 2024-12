Обявиха тазгодишните номинации за наградите на 82-рото издание на „Златен глобус”. Те бяха представени от актьорите Минди Калинг и Морис Честнът. Официалната церемония по връчването на отличията ще бъде на 5 януари 2025 г. в Лос Анджелис. Водеща ще бъде комедийната актриса Ники Глейзър.

Списъкът с номинираните в съответните категории:

Най-добър филм - драма: „Бруталистът”, „Напълно непознат”, „Конклав”, „Дюн: Част втора”,„Момчетата от Никел”, „5 септември”

Най-добър филм – мюзикъл или комедия: „Анора”, „Претендентите”, „Емилия Перес”, „Истинска болка”, „Вещерството”, „Злосторница”

Най-добър филм – анимация: „Флоу”, „Отвътре навън 2”, "Мемоарите на един охлюв", „Моана 2”, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, „Дивият робот”

Най-добър чуждоезичен филм: "Всичко, което си представяме като светлина", "Емилия Перес", "Момичето с иглата", "Все още съм тук", "Семената на дивата смокиня", "Вермилио"

Най-добра актриса във филм - драма: Памела Андерсън за The Last Showgirl, Анджелина Джоли за "Мария", Никол Кидман за Babygirl, Тилда Суинтън за "Съседната стая", Фернанда Торес за "Все още съм тук", Кейт Уинслет за "Лий"

Най-добър актьор във филм – драма: Ейдриън Броуди за "Бруталистът", Тимъти Шаламе за "Напълно непознат", Даниъл Крейг за Queer, Колман Доминго за "Синг Синг", Ралф Файнс за "Конклав", Себастиан Стан за "Стажантът"

Най-добра актриса във филм - мюзикъл или комедия: Ейми Адамс за Nightbitch, Синтия Ериво за "Злосторница", Карла София Гаскон за "Емилия Перес", Майки Мадисън за "Анора", Деми Мур за "Веществото", Зендая за "Претендентите"

Най-добър актьор във филм - комедия или мюзикъл: Джеси Айзенбърг за "Истинска болка", Хю Грант за "Еретик", Гейбриъл Лабел за "Събота вечер", Джеси Племънс за "Благи деяния", Глен Пауъл за Hit man, Себастиан Стан за "Различен човек"

Най-добра актриса в поддържаща роля: Селена Гомес за "Емилия Перес", Ариана Гранде за "Злосторница", Фелисити Джоунс за "Бруталистът", Маргарет Куали за "Веществото", Изабела Роселини за "Конклав", Зоуи Салдана за "Емилия Перес"

Най-добър актьор в поддържаща роля: Юра Борисов за "Анора", Кийран Кълкин за "Истинска болка", Едуард Нортън за "Напълно непознат", Гай Пиърс за "Бруталистът", Джеръми Стронг за "Стажантът", Дензъл Уошингтън за "Гладиатор II"

Най-добър сценарий: Жак Одиар за "Емилия Перес", Шон Бейкър за "Анора", Брейди Корбет и Мона Фастволд за "Бруталистът", Джеси Айзенбърг за "Истинска болка", Корали Фаржа за "Веществото", Питър Строган за "Конклав"

Най-добра оригинална музика във филм: Фолкер Бертелман за „Конклав”, Даниел Блумбърг за „Бруталистът”, Крис Бауърс за „Дивият робот”, Клеман Дюкол, Камий за „Емилия Перес”, Трент Резнър и Атикус Рос за „Претендентите", Ханс Цимър за „Дюн: Част втора”

Най-добра оригинална песен във филм:

“Beautiful That Way” –– The Last Showgirl

Музика: Андрю Уайът

Текст: Майли Сайръс, Лике Ли, Андрю Уайът

“Compress / Repress” –– "Претендентите"

Музика: Трент Резнър, Атикус Рос

Текст: Трент Резнър, Лука Гуаданино

“El Mal” –– "Емилия Перес"

Музика: Клеман Дюкол, Камий

Текст: Клеман Дюкол, Камий, Жак Одиар

“Forbidden Road” –– Better Man

Музика и текст: Роби Уилямс, Фреди Уекслър, Саша Скарбек

“Kiss the Sky” –– "Дивият робот"

Музика и текст: Дилейси, Джордан К. Джонсън, Стефан Джонсън, Марен Морис, Майкъл Полак, Али Тампоси

“Mi Camino” –– "Емилия Перес"

Музика и текст: Клеман Дюкол, Камий

Най-добър телевизионен сериал - драма: „Денят на чакала”, „Дипломатът”, „Мистър и мисис Смит”, „Бавни коне”, „Игра на калмари”

Най-добър телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: „Начално училище "Абът", „Мечката”, „Джентълмените”, „Хакове”, „Никой не иска това”, „Само убийства в сградата”

Най-добър лимитиран телевизионнен сериал: „Бебе еленче”, „Отказ от отговорност”,„Чудовища: Историята на Лайл и Ерик Менендес”, „Пингвинът”, „Рипли”, „Истински детектив: Нощна страна”

Най-добра женска роля в телевизионен сериал – драма: Кати Бейтс за „Матлок”, Ема Д'Арси за „Домът на дракона”, Мая Ърскин за „Мистър и мисис Смит”, Кийра Найтли „Черни гълъби”, Кери Ръсел „Дипломатът”, Анна Сауаи „Шогун”

Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – драма: Доналд Глоувър за „Мистър и мисис Смит”, Джейк Гиленхал за „Предположено невинен”, Гари Олдман за „Бавни коне”, Еди Редмейн за „Денят на чакала”, Хироюки Санада „Шогун”, Били Боб Торнтън „Лендман”

Най-добра женска роля в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: Кристен Бел за „Никой не иска това”, Куинта Брунсън за „Начално училище "Абът", Айо Едебири за „Мечката”, Селена Гомес за „Само убийства в сградата”, Катрин Хан за Agatha All Along, Жан Смарт „Хакове”

Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: Адам Броуди за „Никой не иска това”, Тед Дънсън за „Мъжът отвътре”, Стив Мартин за „Само убийства в сградата”, Джейсон Сигъл за „Скъсяване”, Мартин Шорт за „Само убийства в сградата”, Джереми Алън Уайт за „Мечката”

Най-добра женска роля в лимитиран телевизионен сериал: Кейт Бланшет за „Отказ от отговорност”, Джоди Фостър за „Истински детектив: Нощна страна”, Кристин Милиоти за „Пингвинът”, София Вергара за „Гриселда”, Наоми Уотс за „Вражда: Капоти срещу лебедите", Кейт Уинслет за „Режимът”

Най-добра мъжка роля в лимитиран телевизионен сериал: Колин Фарел за „Пингвинът”, Ричард Гад за „Бебе еленче”, Кевин Клайн за „Отказ от отговорност”, Купър Коч „Чудовища: Историята на Лайл и Ерик Менендес”, Юън Макгрегър за „Джентълмен в Москва”, Андрю Скот за „Рипли”

Най-добра женска поддържаща роля в телевизията: Лиза Колон-Заяс за „Мечката”, Хана Айнбиндер за „Хакове”, Дакота Фанинг за „Рипли”, Джесика Гънинг за „Бебе еленче”, Алисън Джани за „Дипломатът”, Кали Райс за „Истински детектив: Нощна страна”

Най-добра мъжка поддържаща роля в телевизията: Таданобу Асано за „Шогун”, Хавиер Бардем за „Чудовища: Историята на Лайл и Ерик Менендес”, Харисън Форд за „Скъсяване”, Джак Лоудън за „Бавни коне”, Диего Луна за „Машината”, Ебон Мос-Бахрах за „Мечката”

Най-добро изпълнение в стендъп комедия в телевизията: Джейми Фокс, Ники Глейзър, Сет Майерс, Адам Сандлър, Али Рами Юсеф

