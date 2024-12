Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева зае 13 място в тазгодишната класация на Forbes за най-влиятелните жени в света.

„Благодарна съм на Forbes, че ме включи отново в списък с толкова вдъхновяващи и успешни жени”, каза Георгиева в изявление, публикувано в социалните медии. „Това признание е чест за мен, но по-важното е, че съм обнадеждена от факта, че този списък ще вдъхнови жените и момичетата по целия свят да мечтаят, да работят усилено и никога да не се отказват”.

I’m grateful to @Forbes for including me on such a list of inspiring and trailblazing women. Honored for the recognition but, more importantly, hopeful that this list inspires women and girls all over the world to dream big, work hard, and never, ever give up. https://t.co/YyDxFn4Ui7