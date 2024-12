Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне в сряда вечер с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски сили в Брюксел, за да обсъдят войната в Украйна, само няколко седмици преди Доналд Тръмп да се завърне в Белия дом, предаде Франс прес. Тази среща, която ще се състои в резиденцията на генералния секретар на НАТО, има за цел да събере европейските съюзници, които са „най-решителни“ в подкрепата си за Киев, за да консолидират мисленето си по две теми - как да подходят към новата администрация на Тръмп и какво още може да се направи за Украйна.

„Европа се нуждае от силна и единна позиция, която да позволи постигането на траен мир“, написа в социалната мрежа X украинският президент при пристигането си в Брюксел.

