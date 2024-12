Ариана Гранде и Роби Уилямс се появиха на червения килим, за да отпразнуват номинациите си за „Златен глобус 2024“.

Двамата се присъединиха към други звезди, които посетиха Мейбърн Бевърли Хилс на 17 декември, за да отпразнуват номинациите си за предстоящите награди, които ще се проведат през следващата година.

ariana grande with robbie williams at the golden globes first-time nominee luncheon pic.twitter.com/P9jcno8xKG — allegra☀️ (@theegrandeheels) December 17, 2024

Ариана е номинирана за ролята си на Глинда в Wicked, който се превърна в хит в кината след излизането си на екран миналия месец. По този повод Ариана носеше винтидж рокля на Dior от 50-те години на миналия век, украсена с перлени обеци и един-единствен пръстен.

Снимка: Getty images

Роби също присъстваше заедно със съпругата си Айда Фийлд Уилямс, тъй като отпразнуваха номинацията на 50-годишния изпълнител за „Най-добра оригинална песен“ за „Забраненият път“ в полубиографичния филм за живота му - Better Man.

Снимка: Getty images

Позирайки на червения килим в розов костюм и черни мокасини, Роби демонстрира привързаност с Айда, като се целуваха пред камерите и изглеждаха близки.

Филмът включва хитове на Уилямс, сред които She's The One, Angels и Let Me Entertain You. Изпълнението на Роби на Forbidden Road е песента, заради която той е номиниран за „Златен глобус“.

Редактор: Виктория Гетова