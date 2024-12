Вдъхновени от подвижността на слонския хобот и пипалата на октоподите, китайски учени са разработили сръчна спираловидна мека роботизирана ръка, която е сравнима с човешката при множество задачи за хващане, предаде "Синхуа".

Изкуствен интелект се бори с престъпността: Създадоха робот полицай в Китай

Демонстрационни видеоклипове показват впечатляващите възможностите на наподобяващата пипало роботизирана ръка. Тя е в състояние без усилие да хваща деликатни предмети като яйца, ягоди и USB кабели, да улавя безпроблемно бързодвижеща се топка за тенис или прецизно да удря топче за пинг-понг.

Учени разработиха роботизирана ръка, грижеща се за кораловите рифове

Изследователите от Китайския университет за наука и технологии са използвали техники на обратното инженерство, за да симулират гъвкавите спираловидни структури, които се срещат в природата.

Inspired by the agility of elephant trunks and octopus tentacles, a team of scientists from a Chinese university has developed a highly dexterous spiral soft #robot's arm comparable to the human hand in multiple grabbing tasks. #tech https://t.co/GN00HR7rDG pic.twitter.com/vqK5PP1jKR