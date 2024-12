Силни снеговалежи причиниха смущения в Хърватия, като блокираха ключова магистрала, водеща към крайбрежието, съобщи издание „Индекс“. Още десет основни пътища в страната са затворени. Движението е затруднено и в Босна и Херцеговина.

АПИ: Шофьорите да тръгват на път подготвени за зимни условия (КАРТА)

Up to 50-100cm of fresh snow in parts of Bosnia, locally even above 100cm! ❄️⚠️



Problems in traffic and power supplies. Schools closed in some places. Downed trees. Inaccessible areas. Evacuated people trapped on the roads.



Photos: BiH meteo - https://t.co/ThdWQKbvwL pic.twitter.com/cllrINeIPs — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

Автомобили бяха блокирани по пътищата в продължение на над 12 часа, отбелязва босненската национална телевизия БХРТ. Обявено е извънредно положение в една община, а в шест други – природно бедствие. Част от линиите на босненския железопътен транспорт не работят.

It's not going to be a white Christmas in the UK but across southeast Europe and Turkey, Storm Elena will bring strong winds, rough seas and some heavy rain 🎄



There'll also be heavy snow in places, especially in higher parts of Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina ❄️ pic.twitter.com/TBkDbWCM4H — Met Office (@metoffice) December 23, 2024

Снеговалежи и силен вятър повредиха електрическите мрежи в страната. Десетки хиляди домове нямат ток още от понеделник, а ремонтите по електрическата система са възпрепятствани от продължаващите снеговалежи, силни ветрове и паднали дървета, съобщава босненската електрическа компания „Електропривреда“.

Very hot in Balklan peninsula in SE Europe, Banja Luka just shy of 40C, 2nd largest city in Bosnia and Herzegovina (formerly made up of Yugoslavia) not a well known country, in between Serbia and Croatia.



Hot on Arctic coast again too.... pic.twitter.com/cRXIk6gAIP — London & Southeast 🔆 (@TheSnowDreamer) July 7, 2021

Редактор: Габриела Винарова