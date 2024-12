Жителите на тихоокеанския остров Рождество, на който живеят около 7000 души, посрещнаха първи в света новата 2025 г. с фойерверки в южната част на Тихия океан. Още наричан Киритимати, най-големият остров на тихоокеанската островна държава Кирибати, състояща се от 30 атола, е първият населен остров, на който започва всяка нова година.

Светът посреща Новата 2025 година (ГАЛЕРИЯ)

HAPPY NEW YEAR EARTH🎇🎇🎇

Kiritimati Island, Kiribati was the First to see 2025 right now.

HAPPY NEW YEAR EVERYONE 🎇🎊🎊

Welcome to 2025.♡ pic.twitter.com/Nh8kUgw0ho — ☘︎ (@wordsprom) December 31, 2024

През 1994 г. един от кандидатите за президент обещал на гражданите, че ако спечели изборите, ще направи Кирибати първата страна, която ще празнува Нова година в целия свят. Той спечелил и преместил демаркационната линия на времето. Оттогава Кирибати е разделена на три часови зони, като в най-източната зона полунощ настъпва 14 часа по-рано, отколкото в Лондон.

At 10am GMT Kiritimati (Christmas Island) is the first place to say #Hello2025

...where it'll be a warm 27C with partly clear skieshttps://t.co/ngiNCuJA7O #NewYearsEve #NewYearsDay #HappyNewYear pic.twitter.com/7Z8KRZy0dn — BBC Weather (@bbcweather) December 31, 2024

Остров Киритимати беше последван от Тонга, Сомоа и новозеландските острови Чатъм.

Първите големи градове, които посрещнаха новата година, бяха Оукланд и Уелингтън в Нова Зеландия. Фойерверки бяха изстреляни от емблематичната Скай Тауър в Оукланд, когато часовникът удари полунощ в града - 13 часа преди Биг Бен да отбележи новата година в Лондон и 18 часа преди топката да падне на Таймс Скуеър в Ню Йорк.

New Zealand is the first major country to enter 2025.



Fireworks and celebrations have started in Auckland. pic.twitter.com/rW6mruz8Fu — Colton Blake 🇺🇸 (@ColtonBlakeX) December 31, 2024

Фиджи, малка част от Източна Русия и още няколко тихоокеански острова, включително Маршаловите острови и Тувалу също вече отброяват часовете на 2025 г.

Часовите зони в света са 38, което означава, че точно толкова пъти хората се поздравят с „Честита Нова година!”. Някои от тях са разделени от 15 или 30 минути. Включително две, които са с повече от 12 часа пред UTC времевата зона. Това значи, че са необходими са 26 часа на целия свят, за да посрещне Новата година.

Емблематични места за новогодишни тържества по света са Триумфалната арка и Айфеловата кула в Париж, Бранденбургската врата в Берлин, "Лондонското око" в британската столица, плажът Копакабана в Рио де Жанейро, както и площад "Таймс скуеър" в Ню Йорк.

Редактор: Цветина Петкова