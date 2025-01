В лондонския музей, посветен на живота и творчеството на Чарлз Дикенс от XIX в., ще бъде представена колекция от редки предмети, свързани с писателя, съобщи Би Би Си. Новата експозиция отбелязва 100 години от създаването на музея, който е първата семейна къща на Дикенс на улица „Даути Стрийт“.

Happy New Year from the Charles Dickens Museum!🎆



2025 marks 100 years since we opened our doors. For our centenary year, we are delighted to invite you to our special exhibition, 'Dickens in Doughty Street: 100 Years of the Charles Dickens Museum'.💜https://t.co/QdQSYYBJ0L pic.twitter.com/JjXFHPMA84