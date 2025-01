Затворник взе петима души за заложници в град Арл, Южна Франция, предаде Франс прес, като се позова на полицията и управата на затвора. Според източниците мъжът, въоръжен с хладно оръжие. Той е известен като човек със сериозни психически проблеми. Държи за заложници четирима души от медицинския персонал на затвора и един надзирател.

Той "няма характеристики на терорист", подчерта представител на затвора.

❗️ What we know about the Arles prison hostage-taker:



- 37-year-old inmate

- Serving time for armed rape

- Diagnosed with 'severe psychiatric issues'

- Demands transfer to another facility

- Number of hostages now 5.



RT pic.twitter.com/P7U89K1hLp