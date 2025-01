Земетресение с магнитуд 6,9 удари град Шигаце в китайския автономен район Тибет във вторник, предаде Ройтерс. Засега има данни за 54 загинали.

Трусът е бил с дълбочина 10 км, а епицентърът му - на 90 км североизточно от непалския град, който се намира близо до най-високия връх на планетата - Еверест в Хималаите.

A powerful earthquake in China's remote Tibet region killed at least 32 people and collapsed "many buildings" on Tuesday, state media reported, with tremors also felt in neighbouring Nepal's capital Kathmandu and parts of India. https://t.co/xDJmJxe2M4 — eNCA (@eNCA) January 7, 2025

Земетресението е нанесло щети и в съседните държави Непал, Бутан и Индия.

Magnitude 7.1 #Earthquake Rocks Tibet-Nepal Border, Tremors Felt In New Delhi



Nine have died in Tibet's Shigatse city, according to Chinese media, after buildings crumbled. Aftershocks and tremors were felt in parts of India, Bhutan, China, Nepal and Bangladesh. pic.twitter.com/HJkihLi7mE — nisha raghav (@raghav_nisha) January 7, 2025

WATCH: At least 32 people have been killed after a powerful earthquake struck a remote region of Tibet on Tuesday morning, according to Chinese state media, with tremors felt in neighboring Nepal and parts of northern India. pic.twitter.com/mU4dQ2Pymf — World Times (@WorldTimesWT) January 7, 2025

