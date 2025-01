Безстопанствено женско куче в Истанбул спаси болното си малко, като го занесе и остави пред входа на ветеринарна клиника, съобщава турската частна телевизия НТВ.

На запис от охранителна камера се вижда как животното носи в уста малкото, преди да го остави на място, за което телевизията уточнява, че е ветеринарна клиника в истанбулския квартал "Бейликдюзю".

In Istanbul, a dog brought her puppy, whose heart had stopped due to the cold, to a veterinarian for help pic.twitter.com/1A1oJHPJ0b