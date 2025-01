Британски депутат се призна за виновен за нанасяне на побой. Случаят е бил заснет на видео, предаде "Асошиейтед прес". 55-годишният Майк Еймсбъри, който беше временно отстранен от управляващата левоцентристка Лейбъристка партия след случилото се на 26 октомври, се призна за виновен в съда в Честър по обвинения в нападение срещу Пол Фелоус.

Еймсбъри ударил с юмрук 45-годишния Фелоус на тротоара в своя избирателен район в град Фродшам в северозападната част на Англия и го повалил на земята, след като мъжът се оплакал от затваряне на мост в града, каза прокурорката Алисън Стори. Еймсбъри след това ударил поваления Фелоус най-малко още пет пъти, докато хората наоколо му казвали да спре.

„Няма никога повече да ме заплашваш, нали?“, крещи Еймсбъри на Фелоус на видеозапис, разпространен в социалните мрежи.

И двамата мъже консумирали алкохол преди случая в ранните часове на деня.

This footage shows MP Mike Amesbury punching a man in the street.



He has been suspended by the Labour Party following the incident. pic.twitter.com/mOcO87qwa3