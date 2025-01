Министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски е провел телефонен разговор с новоизбрания министър на външните работи на България Георг Георгиев, като го оценява като приятелски.

„Поздравих го за избирането му и изразих нашата решимост да засилим партньорството, да напреднем в сътрудничеството и съвместно да допринесем за регионалната стабилност и общия напредък“, написа Муцунски в публикация в профила си в социалната мрежа Х.

🇲🇰🤝🇧🇬 Had a friendly first phone call with Georg Georgiev, the new Minister of Foreign Affairs of Bulgaria.



I congratulated him on his appointment and expressed our determination to strengthen the partnership, enhance cooperation and jointly contribute to regional stability… pic.twitter.com/lyzkwgIXMK