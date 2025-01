След опустошителните пожари в Лос Анджелис, които засегнаха сърцето на филмовата индустрия, и след като бяха отлагани на два пъти, в четвъртък бяха обявени претендентите за 97-ите награди "Оскар". Най-много номинации - 13, получи испаноезичната музикална криминална комедия "Емилия Перес", предадоха световните осведомителни агенции.

Номинациите за отличията, присъждани от американската Академия за кинематографично изкуство и наука, бяха оповестени от актьорите Рейчъл Сенот и Боуен Янг чрез различни платформи, отбеляза "Асошиейтед прес".

Най-очакваните филми през 2025 г. (ГАЛЕРИЯ)

Филмите в надпреварата във водещата категория за най-добър филм са "Емилия Перез", "Анора", "Бруталистът", "Напълно непознат", "Конклав", "Дюн: Част втора", "Все още съм тук" (I'm Still Here), "Момчетата от Никел" (Nickel Boys), "Веществото" и "Злосторница".

Снимка: Getty Images

С номинации за най-добър режисьор са Шон Бейкър за "Анора", Брейди Корбет за "Бруталистът", Джеймс Манголд за "Напълно непознат", Жак Одиар за "Емилия Перес" и Корали Фаржа за "Веществото".

Отличието за най-добър актьор ще си оспорват Ейдриън Броуди за "Бруталистът", Тимъти Шаламе за "Напълно непознат", Колман Доминго за "Синг Синг", Ралф Файнс за "Конклав" и Себастиан Стан за "Стажантът".

Снимка: Getty Images

В категорията за най-добра актриса са номинирани са Синтия Ериво за "Злосторница", Карла София Гаскон за "Емилия Перес", Майки Мадисън за "Анора", Деми Мур за "Злосторница" и Фернанда Торес за "Все още съм тук".

С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Юра Борисов за "Анора", Кийрън Кълкин за "Истинска болка", Едуард Нортън за "Напълно непознат", Гай Пиърс за "Бруталистът" и Джеръми Стронг за "Стажантът".

Снимка: Getty Images

Носителката на приза за най-добра актриса в поддържаща роля ще бъде избрана измежду Моника Барбаро за "Напълно непознат", Ариана Гранде за "Злосторница", Фелисити Джоунс за "Бруталистът", Изабела Роселини за "Конклав" и Зоуи Салдана за "Емилия Перес".

"Анора", "Бруталистът", "Истинска болка", "5 септември" и "Веществото" са с номинации за оригинален сценарий, а "Напълно непознат", "Конклав", "Емилия Перес", "Момчетата от Никел" и "Синг Синг" - за адаптиран сценарий.

Триумф на френското кино на наградите "Златен глобус" (ВИДЕО+СНИМКИ)

В категорията за най-добър международен филм са номинирани "Все още съм тук" (Бразилия), "Момичето с иглата" (Дания), "Емилия Перес" (Франция), "Семето на свещената смокиня" (Германия) и "Флоу" (Латвия).

С номинации за най-добър анимационен филм са "Флоу", "Отвътре навън 2", "Мемоарите на един охлюв", Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl и "Дивият робот".

В категорията за най-добър документален филм са номинирани "Дневници от черната кутия" (Black Box Diaries), No Other Land, "Порцеланова земя", Soundtrack to a Coup d'Etat и "Захарна тръстика" (Sugarcane).

С номинации за оригинална музика са Даниъл Блумбърг за "Бруталистът", Фолкер Бертелман, известен и като Хаушка, за "Конклав", Клеман Дюкол и Камий за "Емилия Перес", Джон Пауъл и Стивън Шуорц за "Злосторница" и Крис Бауърс за "Дивият робот".

В категорията за песен от филм са номинирани Never Too Late от Elton John: Never Too Late, El Mal от "Емилия Перес", Mi Camino от "Емилия Перес", Like a Bird от "Синг Синг" и The Journey от The Six Triple Eight.

С номинация за операторско майсторство са филмите "Бруталистът", "Дюн: Част втора", "Емилия Перес", "Мария" и "Носферату".

В категорията за костюми номинираните са Ариан Филипс за "Напълно непознат", Лизи Кристъл за "Конклав", Джанти Йейтс за "Гладиатор II", Линда Муир за "Носферату" и Пол Тейзуел за "Злосторница".

Снимка: Getty Images

С номинации в категорията за монтаж са "Анора", "Бруталистът", "Конклав", "Емилия Перес" и "Злосторница".

Номинации за дизайн на продукция получиха "Бруталистът", "Конклав", "Дюн: Част втора", "Носферату" и "Злосторница".

В категорията за звук са номинирани "Напълно непознат", "Дюн: Част втора", "Емилия Перес", "Злосторница" и "Дивият робот".

С номинация за визуални ефекти са филмите "Пришълецът: Ромул", Better Man, "Дюн: Част втора", "Кралството на планетата на маймуните" и "Злосторница".

Снимка: Getty Images

В категорията за грим и прически са номинирани "Различен човек" (A Different Man), "Емилия Перес", "Носферату", "Веществото" и "Злосторница".

С номинации за най-добър късометражен документален филм са Death by Numbers, I Am Ready, Warden, "Инцидент", "Инструменти на биещо сърце" (Instruments of a Beating Heart) и "Единственото момиче в оркестъра" (The Only Girl in the Orchestra).

Носителят на приза за най-добър късометражен анимационен филм ще бъде избран измежду "Красиви мъже" (Beautiful Men), "В сянката на кипариса" (In the Shadow of the Cypress), "Вълшебни бонбони" (Magic Candies), Wander to Wonder и Yuck!

В категорията за най-добър късометражен игрален филм с номинации са A Lien, "Ануджа", "Не съм робот", "Последният рейнджър" и "Човекът, който не можеше да мълчи" (The Man Who Could Not Remain Silent).

"Това със сигурност беше трудно време за Лос Анджелис, където работят и живеят много членове на нашата филмова индустрия. Последните няколко седмици обаче доказаха онова, което вече знаем - киноиндустрията ни и Лос Анджелис са устойчиви, а от почти един век наградите "Оскар" ни събират, за да обединим и отпразнуваме нашата глобална филмова общност", каза президентът на американската киноакадемия Джанет Янг преди обявяването на номинациите.

Евакуират част от Лос Анджелис заради нов горски пожар

Първоначално беше планирано номинациите за отличията да бъдат оповестени на 17 януари. След избухването на 7 януари на пожарите в Пасифик Палисейдс, Алтадена и други райони около Лос Анджелис, които причиниха невиждани опустошения, Академията за кинематографично изкуство и наука удължи срока за гласуване и отложи на два пъти обявяването им.

Стивън Кинг призова наградите „Оскар“ да бъдат отменени заради пожарите в Лос Анджелис

На този фон се появиха призиви към киноакадемията да отмени изцяло връчването на "Оскар"-ите. От ръководството й обаче казаха, че церемонията на 2 март трябва да се състои заради икономическото въздействие на наградите върху Лос Анджелис и като символ на устойчивостта на индустрията.

Организаторите на "Оскар"-ите обещаха, че тазгодишните отличия ще "отпразнуват работата, която ни обединява като глобална филмова общност, и ще отдадат признание на онези, които се бориха толкова смело срещу горските пожари".

Академията все пак отмени годишния си обяд на номинираните.

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 97-и път на 2 март в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на церемонията ще бъде Конан О'Брайън.

Редактор: Цветина Петрова