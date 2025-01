Желанието на Тръмп да придобие Гренландия среща все по-яростни критики сред противниците на идеята.

Днес евродепутатът от Датската народна партия Андерс Вистисен беше видимо афектиран от апетитите на американския президент САЩ да придобият територията. Затова, с остър и красноречив тон, той препоръча на президента Доналд Тръмп да се откаже от закупуване на Гренландия. Заради грубия си език по време на речта, евродепутатът ще бъде наказан, съобщи зам.-председателят на ЕП Николае Щефануца.

Join this page for more updates. https://t.co/0Xy7DoaTpk Breaking 🚨: Anders Vistisen, member of the European Parliament, responds to Donald Trump’s interest in purchasing Greenland. Greenland is not for sale. Let me put it in words you might understand — Mr. Trump, fuck off.” pic.twitter.com/7QvKlMC0cw

Преди два дни Вистисен сподели следния туит: "Гренландия не се продава. Тя е част от Дания от 800 години, повече от два пъти повече от времето, откакто съществуват САЩ. Всеки истински патриот трябва да разбере, че това е недопустимо посегателство срещу националния суверенитет!"

Страната на практика е под управлението на датския крал Фредерик X, макар географски да е част от Северна Америка и да се води "самоуправляваща се провинция". Копенхаген вече смекчи политиката си на арктическия остров, като премахна практиката да се прилагат тестове за родителска компетентност при хора от коренното население.

Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.



Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg