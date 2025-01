Пожар се е разгорял в квартал "Султанбейли" на азиатския бряг на Истанбул. Огънят е избухнал в ателие за текстил, намиращо се на таванския етаж на пететажна сграда около 15 часа местно време, предаде Си Ен Ен Тюрк.

Гъсти облаци от черен дим покриват небето и се виждат от много точки на мегаполиса, посочва "Ихляс хабер ажансъ".

Flames rise from a five-story building housing a textile workshop in Istanbul as firefighters work to extinguish the blaze. pic.twitter.com/SaZJ2Hg7Qm