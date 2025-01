Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано в петък следобед в района на Шкодра, Северна Албания, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът на труса, който е станал в 14:39 ч. местно време (15:39 ч. българско), е бил на 19 км южно-югозападно от Шкодра, Албания, и на 61 км южно-югоизточно от Подгорица, Черна гора. Трусът е на дълбочина 15 км.

🔔#Earthquake (#tërmet, #земљотрес) M4.4 occurred 16 km S of #Shkodër (#Albania) 2 min ago (local time 14:39:00).

