Британският музей в Лондон съобщи, че днес, 25 януари, затваря няколко от галериите си, след като бивш служител е "деактивирал" компютърни системи и е бил арестуван от полицията, предадоха АФП и ДПА. "Работим усилено, за да възстановим пълното функциониране на музея, но със съжаление временните ни изложби са затворени днес и няма да бъдат достъпни през целия уикенд", каза говорител на институцията. И допълни, че закупилите вече билети са уведомени и парите им ще бъдат възстановени.

Според изявлението виновният за проблема "служител беше уволнен миналата седмица“. Той обаче е успял да влезе в музея и след това е спрял няколко компютърни системи. Повече подробности не са предоставени, отбелязва АФП.

Част от постоянната колекция на Британския музей също е била затворена в петък след инцидента, информира Прес асосиейшън. В последните години културната институция беше разтърсена от кражбата на повече от 2000 експоната от колекциите от бивш служител. За това беше публично съобщено през август 2023 г., припомня АФП.

