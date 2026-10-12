Снимка: Стопкадър, NOVA
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Южна Корея определи действията като демонстрация на военна сила
Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към Японско море. По данни на южнокорейските военни те са прелетели над 900 километра. Ракетите са изстреляни от район близо до столицата Пхенян.
Южна Корея определи действията като демонстрация на военна сила, а президентството настоя за незабавно прекратяване на изпитанията. Според Сеул те нарушават резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.
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Новото изстрелване идва дни след като Южна Корея тества собствена хиперзвукова ракета. Напрежението между двете държави остава високо, а Пхенян продължава да разширява ядрения си арсенал.
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