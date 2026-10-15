Над 450 000 работещи у нас получават минимална заплата. Тази година те получават 620 евро на месец. Преди дни завърши тристранката, която имаше задача да определи нова формула, по която да се изчислява минималното месечно възнаграждение у нас.

Справедлива ли е новата формула и ще гарантира ли тя поне минимума за най-нископлатените работници у нас? Темата коментираха икономистите Румен Гълъбинов и Михаил Кръстев в „Челюсти“ по NOVA NEWS.

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По думите на Михаил Кръстев когато погледнем по области минималните заплати, там хората са ощетени. „Минималната работна заплата се превръща в административна забрана за труд. В Благоевград например МРЗ е 75% от средната работна заплата в частния сектор – това може да повлияе много зле”, каза той.

Гълъбинов допълни, че стандартът на живот е различен когато сравним София с останалите и държавата трябва да положи усилия за ограничаване на сивия сектор.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев