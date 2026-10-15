Супа и питка вместо пълно меню. Така все по-често изглежда обядът на клиентите в столовата, в която работи Камелия Димитрова. По думите ѝ поскъпването на живота принуждава хората да ограничават дори разходите си за храна. Затова тя смята, че предложената минимална заплата от 660 евро за следващата година няма да бъде достатъчна.

„Поне 700 евро. Сега повечето ядат по една супичка и питка. Не могат да си позволят второ, трето и т.н.“, разказва Камелия пред NOVA.

Нейната оценка идва на фона на представения от Министерството на финансите бюджетен план за 2027 г. Документът вече е изпратен на европейските институции като част от задълженията на България след присъединяването ѝ към еврозоната.

Правителството предложи минималната заплата да стане 660 евро от 2027 г.

Според заложените разчети минималната работна заплата трябва да нарасне от сегашните 620 на 660 евро. Окончателното решение обаче все още не е взето.

Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че размерът на най-ниското възнаграждение ще бъде определен в рамките на следващите две седмици. Проектът предвижда увеличение на детските надбавки с между 16 и 19%. Планира се и повишаване на доходните прагове, така че повече семейства да имат право на подпомагане.

Еднократната помощ при раждане на дете трябва да нарасне с между 56 и 63%, а обезщетението за втората година от майчинството – с 13%, до 450 евро месечно. За първата година не се предвижда промяна в действащия механизъм за определяне на обезщетението.

Заложено е и увеличение на заплатите в обществения сектор с 5%, а за педагогическите специалисти - със 7,5%.

Предложените увеличения обаче не удовлетворяват синдикатите. От КНСБ настояват минималната заплата да достигне поне 690 евро, а възнагражденията в обществения сектор да се повишат с минимум 10%. Президентът на конфедерацията Пламен Димитров предупреди, че според синдикалните прогнози инфлацията ще продължи да се ускорява и предвидените увеличения няма да компенсират поскъпването.

„Официалната инфлация на НСИ наближава 6 процента. До края на годината ще мине 7 според нас. Няма как това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5 процента за всички останали“, коментира той.

660 евро минимална заплата през 2027 г. залага Министерството на финансите

Заради несъгласието си с бюджетните параметри синдикатите обявиха протест за петък.

Работодателските организации от своя страна призовават за по-внимателен подход към увеличението на заплатите и допълнително ограничаване на публичните разходи. „За нас е важно минималната работна заплата да отразява възможностите на икономиката и на предприятията, да не разрушава пазара на труда“, заяви Добрин Иванов от КРИБ.

От Брюксел премиерът Румен Радев посочи, че правителството търси баланс между необходимостта от повишаване на доходите и финансовите възможности на държавата. „Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност“, заяви министър-председателят.

Той допълни, че продължават последните уточнения по бюджета и изрази надежда за постигане на балансирано решение.

В петък финансовият министър ще проведе разговори със синдикатите и работодателите. От КНСБ изразиха надежда, че правителството ще преразгледа предложението си и ще увеличи поне частично първоначално заложените 660 евро.

В бюджетния план за 2027 г. е заложена годишна инфлация от 4% и икономически растеж от 2,5%. Очаква се бюджетният дефицит да достигне 4,3%, а държавният дълг – 47,1 милиарда евро.

Разходите за отбрана се предвижда да нараснат от 2,601 на 3,017 милиарда евро. На този фон спорът за минималната заплата остава един от основните въпроси пред правителството. За Камелия Димитрова и хората, които ежедневно вижда в столовата, той има съвсем практическо измерение - дали доходите ще бъдат достатъчни не само за сметките, но и за нормален обяд.