Градушка и проливен дъжд се изляха над Великотърновско в късния следобед днес. ​Буреносният облак е преминал през района на лясковските села в близост до Велико Търново, както и през Севлиево.

По първоначални данни няма нанесени сериозни щети, но валежите са причинили затруднения в трафика.

Какво време ни очаква до края на октомври

​Пътните настилки в целия регион са мокри и хлъзгави, поради интензивния валеж се образуваха колони и задръствания по главния път София – Варна в участъка около село Шереметя.