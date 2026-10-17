Намаляването на ДДС за бензина и дизела може да свали цената с до 20 цента на колонка. Това обясни бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му подобна мярка може да има осезаем ефект върху цените на горивата, но прилагането ѝ трябва да бъде съобразено с възможностите на държавния бюджет. „Въпросът е как бюджетът би си го позволил и какво друго би трябвало държавата да направи, за да приложи мярката“, посочи Борисов.

Той даде примери с други европейски държави, в които са предприемани мерки за намаляване на данъчната тежест с цел ограничаване на инфлацията. Според него е необходимо да се обсъдят преки антиинфлационни мерки, които да смекчат ефекта от поскъпването на енергията върху домакинствата и бизнеса.

♦ По-високите застраховки оскъпяват доставките на петрол

Бившият икономически министър коментира и отражението на военните действия и рисковете за корабоплаването върху доставките на петрол за България. Според него увеличаването на застрахователните разходи и възможното удължаване на транспортните маршрути могат да повишат себестойността на суровината.

Борисов цитира информация, според която застраховката на един кораб е нараснала от 200 000 долара на 2,5 млн. долара. Това представлява увеличение от 12,5 пъти.

„Това, пресметнато на тон за суровия петрол, са 17 долара повишаване на неговата себестойност“, обясни той.

Месечната инфлация е -0.2%, а годишната - 5.7%

По думите му, ако се вземе предвид производствената структура на българската рафинерия, това би могло да доведе до увеличение на себестойността на дизела и бензина с около 1 до 1,5 цента.

Борисов отбеляза, че корабите могат да започнат да избират по-сигурни, но по-дълги маршрути, което също би увеличило транспортните разходи.

♦ Борисов: Черно море е най-добрият вариант за доставките

Според бившия министър на икономиката най-добрият вариант за снабдяване на рафинерията е чрез Черно море. Той посочи, че по наличната му информация България използва предимно петрол, който пристига от Казахстан.

„Така че искрено се надявам да има по-висока сигурност в нашата икономическа зона и в нашите териториални води“, заяви Борисов.

♦ Ще има ли недостиг на дизел?

Борисов коментира и решението за вдигане на забраната за износ на дизел на фона на опасенията от недостиг на горива. Той посочи, че според доклад на Международната агенция по енергетика през първата половина на 2027 г. се очаква глобален недостиг. И то по-конкретно на дизелово гориво.

Според него, за да се оцени правилно ефектът от разрешаването на износа, е необходима повече информация от рафинерията.

Според Борисов поскъпването на бензина и дизела може да има продължителен ефект върху инфлацията, тъй като горивата участват в разходите за транспорт, производство и доставка на стоки.

„Така че може би трябва да мислим за антиинфлационни мерки, които са преки, а не адаптивни“, заяви Борисов.