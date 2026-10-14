Националният статистически институт представи данните за инфлацията за септември. Месечната инфлация е -0.2%, а годишната инфлация е 5.7%. Тя е измерена чрез Индекса на потребителските цени (ИПЦ), като месечната се отнася за септември 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за септември 2026 г. спрямо същия месец на миналата година.

Спрямо август е регистрирано намаление на цените в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (-10.2%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (-1.1%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.5%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: „Транспорт“ (3.7%), „Образователни услуги“ (3.2%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (1.1%).

През септември 2026 г. месечното изменение на цените на основните хранителни продукти по групи е: „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“ (1.1%), „Мляко, млечни продукти и яйца“ (0.1%) и „Месо, субпродукти и месни продукти“ (0.1%).

Индекс на потребителските цени

Инфлацията от началото на годината (септември 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.2%. Средногодишната за периода октомври 2025 - септември 2026 г. спрямо октомври 2024 - септември 2025 г. е 5.1%.

Графика: НСИ

Месечната инфлация за август е 0,6%, годишната - 5,1%

Месечна инфлация

Според ИПЦ през септември 2026 г. цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи: „Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 10.2%; „Услуги на ресторанти и хотели“ - намаление с 1.1%; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - намаление с 0.5%.

⇒ По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

• „Транспорт“ – увеличение с 3.7%;

• „Образователни услуги“ – увеличение с 3.2%;

• „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ – увеличение с 1.1%;

• „Облекло и обувки“ – увеличение с 0.9%;

• „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – увеличение с 0.7%;

• „Застрахователни и финансови услуги“ – увеличение с 0.5%;

• „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – увеличение с 0.4%;

• „Информация и комуникация“ – увеличение с 0.4%;

• „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – увеличение с 0.2%.

⇒ Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Здравеопазване“.

⇒ През месец септември 2026 г. са намалени цените на следните хранителни продукти: грозде - с 11.2%, пипер - с 10.3%, цитрусови плодове - с 3.4%, зрял лук - с 3.2%, макаронени изделия - с 2.6%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.6%, ябълки - с 2.4%, банани - с 2.2%, прясна и охладена риба - с 2.0%, зрял боб - с 1.9%, нискомаслено прясно мляко - с 1.6%, кафе - с 1.3%, вина - с 1.2%, брашно - с 1.0%, яйца - с 1.0%, олио - с 1.0%, плодови сокове - с 1.0%, маслини - с 1.0%, кашкавал - с 0.9%, зеле - с 0.9%, минерална вода - с 0.9%, оцет - с 0.8%, замразена риба - с 0.6%, ракии - с 0.6%, месо от домашни птици - с 0.5%, кайма - с 0.4%, сол - с 0.4%, газирани напитки - с 0.1%, и други.

⇒ Увеличени са цените на следните хранителни продукти: картофи - с 36.5%, краставици - с 22.0%, други пресни зеленчуци (тиквички и патладжани) - с 12.4%, дини и пъпеши - с 6.1%, зелен фасул - с 2.9%, гъби - с 2.2%, хляб „Добруджа“ - с 1.4%, пълномаслено прясно мляко - с 1.3%, маргарин - с 1.2%, зрял чесън - с 1.2%, свинско месо - с 1.1%, домати - с 1.1%, зърнени закуски - с 1.0%, месо от едър рогат добитък - с 0.9%, извара - с 0.9%, бебешки храни - с 0.9%, бял хляб - с 0.8%, млечни масла - с 0.8%, леща - с 0.8%, кисели млека - с 0.5%, сирене - с 0.3%, малотрайни колбаси - с 0.2%, захар - с 0.1%, бира - с 0.1%, и други.

⇒ В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 15.8%, услуги по настаняване - с 11.6%, международни полети - с 10.2%, прахосмукачки - с 3.3%, климатици - с 2.6%, телевизори - с 2.4%, перални и сушилни машини - с 1.8%, хладилници - с 1.3%, продукти за лична хигиена - с 1.1%, препарати за почистване на съдове - с 1.0%, куриерски услуги - с 0.7%, обувки - с 0.6%, прахове за пране - с 0.6%, съдомиялни машини - с 0.2%, и други.

⇒ При нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: метан за ЛТС - със 7.4%, бензин А95Н - с 6.4%, бензин А100Н - с 5.6%, дизелово гориво - с 5.5%, висше образование - с 4.0%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 3.9%, централно газоснабдяване - с 3.6%, цветя - с 3.4%, ветеринарни услуги - с 3.2%, пелети - с 2.7%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.8%, въглища - с 1.7%, цигари - с 1.6%, облекло - с 1.5%, дърва за отопление - с 1.2%, услуги на ресторанти - с 1.1%, шофьорски курсове - с 1.0%, принадлежности за ЛТС - с 0.8%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 0.4%, и други.

⇒ Регистрирано е намаление на цените на лекарствените продукти - с 0.4%, а увеличение е отчетено при цените на стоматологичните услуги - с 1.0%, на лекарските услуги - с 0.9% и на услугите на медицинските лаборатории - с 0.9%. Натрупана инфлация Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2026 г. спрямо септември 2023 г.) е 12.9%, а за последните пет години (септември 2026 г. спрямо септември 2021 г.) е 42.4%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2026 г. спрямо септември 2023 г.) е 12.9%, а за последните пет години (септември 2026 г. спрямо септември 2021 г.) е 42.4%.

Индекс на цените за малката кошница

През септември 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.4%, а годишното изменение за септември 2026 г. спрямо септември 2025 г. е 2.1%. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 1.1%; услуги - увеличение с 0.1%; нехранителни стоки - намаление с 0.7%.

Редактор: Цветина Петрова