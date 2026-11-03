Летище „Модлин“ във Варшава възобнови дейността си след временното затваряне, заради сигнал за бомбена заплаха, който доведе до непредвиденото кацане на самолет от Лондон, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на летищните власти.

„Самолетът, за който бе подаден сигнал за предполагаема бомбена заплаха, в момента се проверява от съответните служби. Пътниците и членовете на екипажа остават в залата за пристигащи, където очакват по-нататъшни действия“, уточниха от летището.

„В 09:54 ч. на борда е обявена бомбена заплаха, докато самолетът е изпълнявал полет по маршрут от летище „Хийтроу“ в Лондон за летище „Шопен“ във Варшава. В 10:01 ч. самолетът Боинг 737 МАКС кацна на летище „Модлин“ в полската столица“, се посочва в изявлението на летищните власти от по-рано.

Говорител на полската авиокомпания LOT потвърди, че става въпрос за неин полет и уточни, че в самолета е имало 181 души.

Бомбена заплаха беше отправена и за полет на авиокомпания SAS от Копенхаген за Варшава, който е кацнал на летище „Шопен“ и сега се проверява, съобщи говорител на летището и уточни, че там работата не е прекъсвала.

Варшава се обслужва от две летища - „Шопен“, което е в града, и използваното предимно от нискобюджетни авиокомпании „Модлин“, което е на 36 км от полската столица.

Редактор: Цвета Лазаркова