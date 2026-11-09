Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди с пълно единодушие проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. В план-сметката са заложени приходи от над 16 млрд. евро, като разходите за пенсии се очаква да надхвърлят 14,6 млрд. евро.

По думите на социалния министър документът е получил подкрепата на всички представители в Надзорния съвет - на работодателските организации, синдикатите и държавата.

Проектобюджетът предвижда увеличение на максималния размер на пенсиите от следващата година, както и на минималните и максималните обезщетения за безработица. Заложено е и повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството.

Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли 2027 г. съгласно действащия законов механизъм. Ефремова посочи, че по време на обсъжданията социалните партньори са определили бюджета като добре балансиран и с положителни показатели за следващата година.

Въпреки единодушната подкрепа обаче работодателските организации са изразили несъгласие с част от предвидените промени в осигурителните прагове, включително с увеличението на максималния осигурителен доход със 100 евро.

„Никога не може на 100% да се посрещнат очакванията на всички страни“, коментира Ефремова. Тя подчерта, че въпреки направените забележки работодателите също са подкрепили проектобюджета.

След одобрението от Надзорния съвет документът предстои да премине през следващите етапи от бюджетната процедура, преди да бъде окончателно приет.

Според разчетите минималната пенсия през следващата година ще достигне 374,62 евро, а средната се очаква да бъде около 587 евро. Таванът на пенсиите ще остане 1884 евро. Управляващите предвиждат от 1 юли пенсиите да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило, което според прогнозите ще доведе до увеличение между 7 и 8%.

Промени се предвиждат и при осигурителните доходи. Минималният ще бъде 660 евро, колкото е и планираната минимална работна заплата за 2027 г. Максималният осигурителен доход ще се повиши от 2300 на 2400 евро.

Проектобюджетът включва и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството - до 450 евро. Майките, които решат да се върнат на работа преди изтичането на този период, ще получават 75% от полагащото им се обезщетение.

По-високи суми са заложени и за хората, останали без работа. Минималното дневно обезщетение за безработица ще достигне 13 евро, а максималното - 60,76 евро.

Паралелно с финансовите промени се подготвя и реформа в системата за оценяване на хората с увреждания. Предвиждат се по-строг контрол върху решенията на ТЕЛК и нов подход при определянето на индивидуалните потребности.

„С реформата, която ще бъде проведена поетапно през следващата година, на първо място трябва да има засилен контрол, да започне разкриването и прекратяването на фалшивите ТЕЛК решения“, заяви Ефремова.

По думите ѝ новият модел ще позволи помощта да се определя по-точно според потребностите на всеки човек с увреждане. Целта е необходимите средства и услуги да бъдат насочвани към хората, които действително се нуждаят от подкрепа за независим живот. Предвидените параметри все още са част от проектобюджета и предстои да преминат през процедурата по окончателното му приемане.