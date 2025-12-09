На 09.12.2025, беше извършено частично асфалтиране на близо 30 метров участък на ул.323 в кв. "Драгалевци" (вилна зона Киноцентър) в участъка м/у улиците "Поп Тодор Врачански" и ул. "Владислав Граматик" Според фирмата изпълнител "Геострой", това е наредено от "Общината" (вероятно Община Витоша). Проблемът е, че асфалтирането е извършено изключително некачествено, неравномерно валирано, много тънък слой асфалт около 2 см., участъкът е със стеснени габарити спрямо останалата част от улицата, има шахти, чиито капаци са монтирани без задължителните метални обръчи, което прави така, че още от сега да хлопат със значителен луфт! След като информирахме зам. Кметът по строителството в Община Витоша, неговият отговор беше, че "не знаят нищо по въпроса", но в същото време, ремонта не е организиран, нито заплатен от никое физическо лице от живущите тук. Много интересен казус се оформи - Кой организира и с чии пари заплати това недоразумение? Очевидно е работа на Общината, обаче не си признават.