„Почти през целия си живот съм се стремял да избягвам всякаква публичност“, казва Ким Филби във видеозапис от 1981 г., открит от "Би Би Си" в архивите на източногерманската разузнавателна служба. Той е британски двоен агент, чието преминаване на страната на Съветския съюз става публично известно на 30 юли 1963 г. Във видеото той изнася семинар пред оперативни служители на Щази за това как се постига успех в шпионажа.

Както обяснява бившият кореспондент на медията Гордън Корера в репортажа си от 2016 г. за тези непоказвани дотогава кадри, „Филби изнася истински майсторски клас по предателство – от вербуването му от съветските шпиони още в Кеймбридж до постъпването му в британската тайна служба MI6, чиито тайни той открадва". Това е единственият известен видеозапис, в който водещият член на прочутата шпионска група на КГБ, известна като „Кеймбриджката петорка“, говори за собственото си предателство – рядък запис, който разкрива много.

Danes mineva 63 let, odkar so v Londonu priznali, da je v Moskvo prebegnil Kim Philby.https://t.co/2jKjwDSSPI — Slovenske Novice (@SlovenskeNovice) August 5, 2026

„Обръщам поглед назад към кариерата си в лагера на врага – тази 30-годишна кариера в лагера на врага“, казва той във видеото, застанал зад катедра с очила с дебели рамки, костюм и вратовръзка. „Всяка вечер напусках офиса с голямо куфарче, пълно с доклади, които сам бях написал, както и с документи, извадени директно от архивите. Вечер ги предавах на моя човек за връзка. На следващата сутрин получавах документите обратно, след като съдържанието им вече беше фотографирано, връщах ги рано сутринта и ги поставях обратно на местата им. Правех това редовно, година след година", продължава признанието си той.

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Като част от кръга, в който влизат още Доналд Маклийн, Гай Бърджес, Антъни Блънт и Джон Кеърнкрос, Филби предава британски държавни тайни на Кремъл по време на Втората световна война и Студената война, включително в периода, когато нацистка Германия и Съветският съюз са съюзници. Според Антония Синиър, която е автор на книгата Stalin's Apostles: The Cambridge Five and the Making of the Soviet Empire („Апостолите на Сталин: Кеймбриджката петорка и създаването на Съветската империя“), понякога към тяхното двойно предателство се подхожда с неоправдана романтика.

„Той проявяваше безсърдечно пренебрежение към мъжете, които изпращаше на смърт“, казва Синиър. „Театралните и особено филмовите им образи ги представят като обаятелни авантюристи“, допълва тя пред "Би Би Си". „В действителност те бяха лъжливи и неприятни предатели, които предадоха както хората, които ги обичаха, така и собствената си държава. Това не беше престъпление без жертви. Техните предателства помогнаха на Сталин да пороби половин Европа, а членовете на Кеймбриджката петорка с ентусиазъм подкрепяха този империалистически проект под прикритието на световната революция", добавя авторът на „Апостолите на Сталин: Кеймбриджката петорка и създаването на Съветската империя“.

В речта си пред Щази Филби признава, че е предал съвместна операция на ЦРУ и MI6 в Албания, което е довело до смъртта на стотици хора. А в автобиографията си от 1968 г., определена от The New York Times като „неразкаяна и самовлюбена“, той описва албанските агенти, които е предал, като хора, които са били „едва слезли от дърветата“.

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Великолепната петорка

След като е вербуван като съветски шпионин в Кеймбриджкия университет в началото на 30-те години на ХХ век, Филби постъпва в MI6 през 1940 г., а по-късно става ръководител на отдела за контраразузнаване срещу Съветския съюз. Тази длъжност му позволява да предава на КГБ жизненоважни британски и американски тайни, като същевременно саботира западните антикомунистически операции. Издигането му в британските разузнавателни служби е улеснено както от неговия произход, така и от явление, което Антония Синиър нарича "chapocracy“ – тясно свързана мрежа от привилегировани представители на британския елит с едно и също престижно образование. Според Синиър това означава, че достъпът до класифицирана информация често се е предоставял въз основа на принадлежност към определена социална прослойка и личен чар, а не на заслуги или задълбочени проверки.

Top secret MI5 files detailing first-hand accounts of confessions of three of Britain's most notorious double agents including Kim Philby and Anthony Blunt who spied for the Soviet Union were released for the first time https://t.co/FW7fcnU4lF — Reuters (@Reuters) January 14, 2025

„Именно тази „чапокрация“ довежда Филби в британското разузнаване в началото на Втората световна война, когато огромната нужда от умни млади мъже за службите за сигурност означаваше, че хора като него просто биваха допускани без особени въпроси“, казва тя.

Като се възползват от класовите предразсъдъци и слабостите на институциите, Филби и останалите членове на „Кеймбриджката петорка“ успяват да получат достъп „до най-дълбоките тайни на британската и американската държава, в които шпионират за Сталин“, казва Синиър. „Атомни изследвания. Пълните протоколи от заседанията на британския кабинет. Тайните на Блечли парк (британския център за дешифриране на кодове през Втората световна война). Личната кореспонденция между Уинстън Чърчил и Франклин Делано Рузвелт. Списъкът е дълъг и направо поразителен – не е чудно, че съветското разузнаване ги е наричало вътрешно „Великолепната петорка“, допълва тя.

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След като Гай Бърджес и Доналд Маклийн бягат в Съветския съюз през 1951 г., Филби е освободен от разузнавателните си задължения, а през 1955 г. е уволнен от MI6. Въпреки това той все пак успява да избяга в Москва през 1963 г. Една от възможните причини се съдържа в последния му съвет към агентите на източногерманската Щази.

„Разпитваха ме, за да пречупят волята ми и да ме принудят да призная. А всъщност всичко, което трябваше да направя, беше да запазя самообладание. Моят съвет към вас е да кажете на всички свои агенти никога да не признават. Просто отричайте всичко", казва той.

Нито един от петимата никога не е изправен пред съд за шпионаж – провал, който според някои е резултат от прикриване на случая от британския елит. Но Антония Синиър смята, че ситуацията не е толкова еднозначна.

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„В началото на миналата година MI5 разсекрети голям обем материали за разследванията си срещу Филби, Блънт и Кеърнкрос и те показаха различна картина“, казва тя. „Службите за сигурност наистина допускат грешки, но основният проблем е колко трудно е да се докаже шпионаж. В това видео Филби представя избягването на съдебно преследване като резултат от умелото му използване на желанието на управляващите да потулят случая. Истината обаче е по-сложна".

Подозренията срещу Филби възникват още веднага след бягството на Бърджес и Маклийн. Той е разпитван, наблюдаван, подслушван и следен, както и подложен на подробен разпит от един от водещите британски адвокати. За съжаление, казва Синиър, „доказателствата не бяха достатъчни, за да бъде повдигнато обвинение. За всички беше очевидно, че Филби лъже, но доказателства нямаше".

Герой в Русия

Службите за сигурност в крайна сметка успяват да получат признания от Филби, Блънт и Джон Кеърнкрос, но едва след като им е обещан имунитет срещу наказателно преследване. Това означава, че направените от тях самопризнания не могат да бъдат използвани като доказателства в съда.

„Във Великобритания най-важният фактор, който защити членовете на Кеймбриджката петорка, беше върховенството на закона“, казва Антония Синиър. „Именно нашият стремеж към доказателства и спазване на законовата процедура им помогна да избегнат правосъдието. Господарят, на когото служеха – Сталин – просто щеше да ги застреля в главата или да ги изпрати да умрат в ГУЛАГ".

След бягството си Филби е приветстван като герой в новата си родина. Той достига до званието полковник в КГБ преди смъртта си през 1988 г., а през 1990 г. образът му се появява на съветска пощенска марка.

И до днес той е почитан в Русия. В Москва има площад, носещ неговото име, разположен близо до централата на руската Служба за външно разузнаване, а край бойното поле при Курск е издигнат негов паметник.

„Путин превърна Ким Филби в символ на своя руски национализъм“, казва Синиър.

Филби е погребан в Кунцевското гробище в покрайнините на Москва – в страната, която той смята за свой дом.

Когато Гордън Корера прави репортаж оттам през 2016 г., гробището е покрито със сняг, което му напомня за заглавието на класическия шпионски роман на Джон льо Каре „Шпионинът, който се завърна от студа“ (The Spy Who Came in from the Cold). Както отбелязва Корера, „Филби беше шпионинът, който влезе в студа".

Редактор: Цветина Петрова