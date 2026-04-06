От началото на 30-те години на миналия век интересът към атомната енергия нараства драстично. Германия напредва със собствени изследвания в тази област и в програмата за атомна бомба. През април 1939 г. страната започва тайна програма, наречена "Уранферайн" или „Уранов клуб“. Водена от физика Курт Дибнер, тя набира някои от най-добрите научни умове в Германия, включително носителя на Нобелова награда Вернер Хайзенберг.

За разлика от американците, германците решават да използват тежката вода като ключов елемент за освобождаването на ядренената енергия на атомите. Тя се среща в природата, но в малка степен. За сметка на това може да бъде произведена изкуствено чрез електролиза.

„Веморк“, Норвегия

Едно съоръжение с опит в създаването на тежка вода е водноелектрическата централа „Веморк“ в норвежката област Телемарк, разположена близо до град Рюкан.

"Веморк" произвежда енергия за фабрика за производство на изкуствени торове и първоначално използва тежката вода като страничен продукт. В самото начало никой не проявява интерес към водата, но това се променя, когато става ясно, че тя е от съществено значение в процеса на атомно делене. Така стойността ѝ внезапно се е увеличава и то драстично.

Германия нахлува в Норвегия през 1940 г. и поема контрола над завода. Въпреки че "Веморк" първоначално е проектиран да използва планинска вода за електролиза за производство на амоняк за азотни торове, заводът скоро се превръща в първия в света обект за производство на тежка вода в индустриален мащаб. До края на 1941 г. производството надвишава предишните нива с приблизително 100 кг на месец и достига общо около 4 кг на ден.

Британското разузнаване за първи път получава информация за желанието на германците да увеличат производството на тежка вода в завода през лятото на 1941 г. в съобщение от норвежката тайна съпротива. Много норвежци се чувстват задължени да помогнат на новосформирания клон на британското правителство - Специален отдел за операции - SOE, известен още като „Министерството на неджентълменската война“, сформирано през юли 1940 г. Основната задача на SOE е да се бори с германската окупация в Западна Европа чрез индустриален и военен саботаж. Специалисти, елитни войници и тайни агенти осъществяват контакт с окупираното население, за да намират и вербуват квалифицирани доброволци за борба с германците зад фронтовите линии. Те не само събират информация, но извършват убийства на немски военен състав. Предотвратяването на разработването на атомна бомба от Германия е в списъка им със задачи.

Производството на тежка вода отнема много време и енергия. Въпреки това, през май 1942 г. Хайзенберг се среща с райхскомисаря на Норвегия и други офицери, за да обсъдят как да продължат с германската ядрена програма. "Веморк" вече произвежда 286 паунда на месец и повечето германски учени се съгласяват, че могат да използват ядрена енергия за захранване на промишлени фабрики за производство на оръжия. Реалното превръщане на това в атомно оръжие все още не се смята за възможно. Хайзенберг осигурява допълнително финансиране за проекта и прави планове за изграждане на втора водноелектрическа централа, за да увеличи производството на тежка вода.

► Планиране на саботаж

SOE засилва усилията си да намери начин да саботира работата на "Веморк". Службата установява контакти в завода. Всеки опит на работниците да унищожат или замърсят тежката вода е наказван със смъртна присъда. Затова SOE започва да набира и обучава специализирани сили. Това са предимно мъже от норвежките специални части или армия, които вече имат опит в карането на ски, боравенето с експлозиви и оцеляването в зимни условия. В училище в северната част на Шотландия, където теренът е подобен на Телемарк, на новобранците се преподава стрелба, шпионаж, четене на карти, близък бой, камуфлаж и усъвършенствани техники за оцеляване.

Една от важните фигури от норвежка страна е Лейф Тронстад - химик и разузнавач. Той предава данни на британците, но поради заплаха от Гестапо бяга от страната във Великобритания. Там докладва ценна информация на Съюзниците за работата на завода. Предвид важните сведения за производството на тежка вода от германците и познанията му в областта на химията и норвежкото разузнаване, на Тронстад е отказано да се присъедини към полевите екипи. Вместо това е назначен за ръководител на обучението на командосите за саботажни операции в Норвегия.

​Но германците са в повишена бойна готовност. Многократните атаки из цялата страна, саботирането на железопътни линии и промишлени предприятия създават голямо напрежение. Водноелектрическата централа е охранявана от електрифицирана бодлива тел, кучета, прожектори и скрити картечни постове.

► Операция Grouse и операция Freshman

До октомври 1942 г. започват двете операции Grouse и Freshman. Екип от командоси се спуска с парашути върху платото Хардангер, близо до езерата, откъдето водноелектрическата централа получава вода. Те трябва да се свържат със съпротивата и да намерят потенциални места за кацане на планери.

Тронстад е против идеята на американците заводът да бъде бомбардиран. Първо, ако бомбите ударят резервоарите за съхранение на течен амоняк, цивилното население в района би било изложено на риск. Второ, съоръженията за тежка вода са разположени в сутерена на завода под слоеве бетон и метал, така че не е сигурно, че бомбардировките биха ги унищожили. Британците решават да действат според указанията на химика.

В първия етап на мисията малък разузнавателен екип от норвежци с кодово име Grouse се спуска с парашути от самолет и се приземява в околностите на завода, за да събере разузнавателна информация и да се подготвя за атакуващата група. Месец по-късно - през ноември 1942 г., започва операция Freshman с група от 39 британски въздушни войници. Два високоскоростни планера Horsa, теглени от бомбардировачи Handley Page Halifax, се отправят към Норвегия с британски парашутисти и кралски инженери на борда. Докато се приближават към зоната за кацане, гъста мъгла се спуска над планините. Един от бомбардировачите не успява да прецени правилно височината си и се разбива в планинския склон, а планерът се разбива на земята. Вторият планер пропуска зоната за кацане и се разбива близо до първия самолет. Много малко командоси оцеляват. Те не са в състояние да продължат мисията. Германските офицери ги откриват, разпитват и ги разстрелват. Пленници не са взети.

Германците обаче не успяват да заловят екипа от Grouse. Те оставят на земята и успяват да оцелеят, въпреки тежките условия. Така групата е преименувана на Swallow и става част от втората мисия за нападение над "Веморк" - операция „Гънърсайд“.

► Операция "Гънърсайд" (Gunnerside)

Три месеца след първия опит групата Swallow получава съобщение от Великобритания, че още шестима норвежци ще бъдат изпратени в Рюкан за операция Gunnersid. За разлика от операция Freshman, специалните сили този път са малка група норвежки командоси от рота Линге. Те трябва да се спуснат с парашути до целевата зона - платото Хардангер, вместо да използват планер, за да се приземят и да се срещнат с групата Swallow. След това трябва със ски да достигнат до завода.

Водени от Йоахим Рьонеберг, командосите скачат от самолет по време на снеговалеж в полунощ на 16 февруари 1943 г. Те са облечени с бял камуфлаж. Приземяват се обаче на километри от планираното място. След около петдневно пътуване групата "Гънърсайд" се свързва със Swallow.

Късно вечерта на 27 февруари 1943 г. екипът започва нападение срещу завода "Веморк". Начините за достъп до него са три:

1) Слизане от планините над завода. Този район е силно миниран.

2) Преминаване през силно охраняван висящ мост с една лента.

3) Пътуване до края на дефилето, прекосяване на полузамръзнала река и изкачване на скала с височина 150 метра.

Според Рьонеберг групата е гласувала да се премине през дефилето, което води до маршрут покрай железопътна линия. За тази зона местен агент казва, че е сравнително неохранявана.

За да премине през страничната ограда на завода, Кнут Хаукелид използва чифт тежки метални резачки, донесени от Рьонеберг. След като преминават през оградата, командосите се разделят на две групи - четиричленна за експлозиви и петчленна за прикритие. Групата за експлозиви планира да влезе в завода през странична врата. Тя обаче е заключена. Рьонеберг успява да намери тунел за достъп и влиза в завода заедно с Фредерик Кайзер. Другите двама мъже от екипа за взривни вещества - Каспер Идланд и Биргер Стрьомсхайм, влизат през прозореца.

Рьонеберг и хората му поставят два низа от експлозивни заряди до клетките за производство на тежка вода. За да осигури достатъчно време за бягство, но все пак да чуе експлозията, той решава да скъси предпазителите, така че да издържат само 30 секунди, вместо предвидените две минути. Експлозията е успешна. Сирените на завода се включват, прожекторите също. За негово щастие, екипът успява да изчезне в нощта.

След като бягат от завода и се свързват отново с прикритието си, Рьонеберг и останалата част от групата се придвижват със ски към Рюкан. След като достигат планинското плато, групата се разделя. В британска униформа, която е под белите камуфлажи, и с пълно въоръжение екипът за експлозиви пътува повече от 200 мили до Швеция на ски. Групата от прикритието се разпръсква из цялото плато. Въпреки издирването и преследването от страна на германците, никой от членовете ѝ не е убит или заловен.

След проверка на щетите по съоръженията за тежка вода генерал Николаус фон Фалкенхорст - командващият германските сили, разположени в Норвегия, нарича операция „Гънерсайд“ „най-блестящия удар“.

► Резултатът

Историческите доказателства показват, че германците забавят инвестициите в програмата си за атомна бомба към момента на операцията. В мемоарите си Алберт Шпеер - известен като Първи архитект на Третия райх и министър на въоръженията и военната промишленост в Германия, си спомня, че „по предложение на ядрените физици ние провалихме проекта за разработване на атомна бомба до есента на 1942 г.“

Операция „Гънерсайд“ е една от най-успешните мисии на SOE по време на Втората световна война. Рьонеберг казва, че Лондон е можел да претърпи различна съдба и да „заприлича на Хирошима“, ако екипът му се е бил провалил.

► Операция "Гънърсайд" в популярната култура

Днес приносът на Рьонеберг, Тронстад и другите членове на операция „Граус“ и „Гънърсайд“ е увековечен в музеите и във филмите. Сред лентите е "Героите на Телемарк" от 1965 година, с участието на Ричард Харис и Кърк Дъглъс, и минисериалът „Kampen Om Tungtvannet“ („Войната с тежката вода“).

► Списък на членовете на операция Grouse и Gunnerside

Екип Grouse/Swallow

Йенс-Антон Поулсон (ръководител на екип за борба с глухарите; екип за прикритие)

Арне Кьелструп (отряд за прикритие)

Кнут Хаугланд (радиооператор)

Клаус Хелберг (отряд за прикритие)

Ейнар Скинарланд (радиооператор)

Екип на Gunnerside

Йоахим Рьонеберг (ръководител на екип; отряд за експлозиви)

Кнут Хаукелид (втори командващ; ръководител на отряд за прикритие)

Фредрик Кайзер (отряд „Взривни вещества“)

Каспер Идланд (отряд за експлозиви)

Ханс Сторхауг (отряд за прикритие)

Биргер Стрьомсхайм (експлозиви)