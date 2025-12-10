Всеки любител на киното и на магията няма как да е пропуснал новия филм „Зрителна измама” 3. Историята е за илюзионисти, които влизат в ролята на истински Робин Худ с помощта на магията. Във филма участват "конниците" Уди Харлъсн, Морган Фрийман, Дейв Франко, Исла Фишър, Лизи Каплан, Розамунде Пайк, Джеси Айзенбърг и Марк Ръфало, а режисьор е Рубен Фишър. В сюжета на филма е преплетена и историята за илюзиониста Джаспър Маскелийн и неговите трикове по време на Втората световна война.

Кой обаче е той и защо неговият образ става част от историята на „Зрителна измама”?

Джаспър Маскелийн е илюзионист, за когото се твърди, че е помогнал за победата на Съюзниците в Северна Африка по време на Втората световна война чрез своите трикове. Неговите твърдения са оспорвани и истината никога няма да бъде напълно известна. Въпреки това името му се превръща в легенда и своеобразен символ.

През 30-те години на XX век Джаспър Маскелийн е суперзвезда сред магьосниците. Той пълни театрите във Великобритания със своите представления. Плакатът за неговото участие в „Лондон Паладиум“ от 1931 г. го обявява като „Най-великият илюзионист на Англия“. Той е ексцентричен, чаровен, с тънки мустачки, пронизващ поглед и е изключително ловък.

Най-голямата измама на Маскелийн обаче е изпълнена на съвсем различна сцена – пустинята край Кайро по време на Втората световна война. В своите мемоари от 1949 г. „Magic: Top Secret“ той твърди, че е ръководил екип, който масово произвеждал „трикове, измами и устройства, предназначени да объркват и подвеждат плешивите командири на Оста“.

Тук идва ред и на тайната операция "Бертрам".

♦ През 1940 г. Военното министерство на Великобритания създава Център за разработване и обучение по камуфлаж в замъка Фарнам в Съри. Той е място за работа на разнообразна група хора, сред които Хю Кот – изтъкнат зоолог от Кеймбридж, който прилага окраската, наблюдавана по кожите на животни, върху оръдия и танкове. От художествения свят идва сюрреалистът и приятел на Пикасо Роланд Пенроуз, автор на „Ръководство по камуфлаж за Отбранителната гвардия“. Неговият парти трик бил да скрие своята любима – известният американска модел, фотограф и военен кореспондент Лий Милър – гола, в камуфлаж от боя и мрежи, в градина. Той смятал, че ако може да скрие гола жена в градина, пълна с хора, значи всичко може да бъде скрито.

Може би най-известният от британските специалисти по камуфлаж е точно Джаспър Маскелийн. След издаването на мемоарите му, той дълго време е възприеман като водеща фигура в света на военните измами. Въпреки това истината за „военния магьосник“ изглежда далеч по-малко фантастична при по-внимателен анализ.

♦ Маскелийн пристига в Кайро на 10 март 1941 г. като част от група от 12 офицери по камуфлажа, изпратени да работят под командването на бившия филмов режисьор майор Джефри Баркас. Илюзионистът прекарва голяма част от времето си в представления, а по-късно започва работа в отдела за бягство и укриване MI9, където помага при създаването на скрити средства за бягство за военнопленници. Смята се обаче, че истинските успехи на Маскелийн са преувеличени, макар че вниманието към него отклонявало погледите от работата на A Force, което се оказва много практично решение.

♦ Важна роля в екипа има и художникът Джулиан Тревелян - член на британското сюрреалистично движение и преди войната. През март 1942 г. той посещава Тобрук, а след това отива в Центъра за обучение и разработване на камуфлаж в Хелуан край Кайро. Силно впечатлен е от това, което вижда, с изключение може би на един бутафорен железопътен възел с макетни вагони и гара, за който твърди, че германците го „похвалили“, като хвърлили върху него дървена бомба. След като видял работата на Баркъс, художникът отбелязал: „В пустинята не можеш да скриеш нищо. Всичко, което можеш да направиш, е да го маскираш като нещо друго. Така танковете стават камиони за една нощ, а камионите - танкове, и врагът остава да гадае за нашата истинска численост и намерения.“

♦ Операция „Бертрам“ има за цел да отклони вниманието на Оста от уязвими точки, така че съюзниците да имат по-голям шанс за успешна атака при Ел Аламейн, Египет през 1942 г. - т.е. да убеди германския фелдмаршал Ервин Ромел, че нападението на Съюзниците ще дойде от юг, докато фелдмаршал Бърнард Монтгомъри всъщност планирал атака от север два дни по-рано. Мисията е планирана от Дъдли Кърк.

In WWII, the British used these 'sunshields' to disguise tanks as trucks in North Africa. The most widespread use was in Operation Bertram in Sept 1942.



→ Операцията е много сложна - използват се камуфлаж, манекени, примамки и други техники, за да се прикрие и отклони движението на британските танкове. Камионите са открито паркирани в зона за паркиране на танкове седмици преди атаката, докато самите танкове са разположени по-назад – далеч от фронтовата линия. Оръдия, туби с бензин и храна са маскирани като камиони, така че всяко въздушно разузнаване да не забележи подозрителни движения или намеци за мобилизация. Две нощи преди атаката всички камиони са заменени с танкове, оборудвани със слънцезащитни екрани, които ги маскират като камиони за въздушно разузнаване, докато манекени танкове са били поставени там, където истинските са чакали преди това.

→ Освен заблудата с танковете и артилерията, операция „Бертрам“ дори стига дотам, че да включи втори двоен блъф. В седмиците преди битката при Ел Аламейн са разположени три артилерийски установки примамки. Внимателно проектирани да изглеждат убедително в началото, примамките са оставени да се разпаднат в хода на подготовката за битката, така че разузнаването на Оста да повярва, че са макети и не представляват заплаха. В нощта преди битката макетните оръдия са заменени с истинска артилерия.

Така реално е изработен цял фалшив брониран корпус на юг, който включва 400 макетни танка „Грант“ и най-малко 1750 превозни средства и оръдия.

♦ Част от екипа, който работи по тази мисия, е и бившият илюстратор на „Пънч“ Брайън Роб.

♦ Маскелийн твърди, че е използвал платнища и шперплат, за да маскира хиляда танка като камиони на север, и е създал две хиляди фалшиви танка, както и фалшиви железопътна линия, водопровод, радиопредавания и шум от строителни дейности на юг. Танковете дори имали собствени пиротехнически ефекти.

Операция „Бертрам“ била толкова успешна, че когато теренът е превзет, генералът от Панцерармее признава, че е вярвал, че съюзниците имат поне една бронирана дивизия повече от тях и че атаката ще се проведе много по на юг и поне два дни по-късно.

♦ В своите мемоари Маскелийн твърди, че Кларк му възлага ръководството на „Експериментален камуфлажен отдел“, известен като „Магическата банда“ (а понякога и като „Лудата банда“). В нея, по негови думи, участвали електротехник, химик, майстор на театрални декори, архитект, реставратор, художник и дърводелец.

♦ Заедно те били забележителни, твърди Маскелийн, включително и при прикриването на целия град Александрия от германските бомбардировачи. За целта те уж изградили бутафорни нощни светлини, фалшиви сгради, фар и противовъздушни батареи в залив на три мили разстояние. Когато Луфтвафе пристигнали, дори взривили част от бутафорните постройки, за да изглежда, че пилотите са поразили целта.

♦ След това „Магическата банда“ се разпада, макар че се смята, че уменията на Маскелийн стоят и зад инсценираното саботиране на самолетния завод „Де Хевиланд“ в Хартфордшир през 1943 г. За да заблудят германското разузнаване, че бомба е избухнала вътре в завода, той изградил макети на дървени трансформатори, фалшиви кратери и отломки. Британският двоен агент Еди Чапман, известен като ZigZag, бил използван да „потвърди“ успеха пред германците.

♦ Маскелийн също така доказва на скептични офицери, че техниките на популярната магия могат да се използват за камуфлаж, като „създава“ германски военен кораб на река Темза с помощта на картонен макет и огледала.

⇒ Илюзионистът не получава официално признание за работата си по време на войната – пропуск, който, както се твърди, той е приемал с огорчение и който вероятно го е подтикнал да публикува мемоарите си. Маскелийн дори твърди, че е бил в личния списък на Хитлер с най-издирвани хора.

Интересен факт е, че магьосникът е потомък на фамилия от „аристокрацията“ на магьосниците. Неговият дядо изобретява номера с левитацията и става известен с разобличаването на фалшиви медиуми, като също така постъпва доброволно в Кралските инженери.

И така, дали цялата палитра от постижения на Маскелийн са истина, или не, той със сигурност е една от най-впечатляващите личности в историята на магията и дългия списък с илюзионисти. "Сега ме виждаш, а сега - не" - мотото на филма "Зрителна измама", е като една закачлива усмивка и препратка към личности като Джаспър Маскелийн. А операция "Бертрам" със сигурност е истински символ на въображението и смелостта, проявавани по време на суровите битки и борбата на Съюзническите сили за сваляне на тираничния режим на Третия райх.