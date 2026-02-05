Как двама британски военни измислят една от най-успешните свръхсекретни мисии

Съюзническото разузнаване през Втората световна война се проявява в много форми – от шпиони, през тайни маневри и хитроумни решения, до различни технологични устройства.

Една от секретните мисии, която представлява истински пример за стратегическа измама на съюзническите войски, е известна с кодовото име Операция „Мляно месо”. През 1943 г. - в разгара на войната, агенти на британското разузнаване измислят сложен план, за да убедят германците, че съюзническите сили планират да нахлуят в Гърция, а не в Сицилия. 

В ранните часове на 30 април 1943 г. започва изпълнението на една от най-дръзките измами по време война.

Тялото на британски военноморски офицер, майор от Кралската пехота - Уилям Мартин, е изхвърлено на испански плаж. Той носи свръхсекретни документи, разкриващи подробности за планирано съюзническо нашествие. Не след дълго тялото му е намерено, а информацията попада в ръцете на германците. Но… плановете са фалшиви, а майор Мартин не съществува.

Най-дръзката свръхсекретна военна операция по време на Втората световна война

► Какво всъщност се е случило

Британското военноморско разузнаване взима тялото на бездомен работник - Глиндвър Майкъл, починал след поглъщане на отрова за плъхове, облича го в униформа, а за ръката му връзва чантата с фалшивите документи, за да може да внедри информация сред вражеското разузнаване. 

След това тялото на „майор Мартин“ е качено на британската подводница HMS Seraph. На екипажа е обяснено, че стоманен контейнер, пълен със сух лед, в който реално се намира тялото, съдържа метеорологично устройство. Подводницата достига около миля от южния испански бряг, тялото е хвърленно във водата, като е избрана локация, в която теченията са достатъчно силни, за да го избутат на сушата. "Майор Мартин" е намерен от рибар. 

Планът работи. Местните испански военни офицери са били прогермански настроени и така "важните" сведения попадат в ръцете на германците. Те са отворени тайно, фотографирани и предадени чрез симпатизанти на нацистите на германските разузнавателни служители в Испания.

Колкото до тялото - извършена му е аутопсия, но тя е направена много набързо, заради топлото време, и в присъствието на британския консул Франсис Хазелдън. На следващия ден "Мартин" е погребан с пълни военни почести.

Испанският флот задържа чантата с документите на "майора". Между Лондон и Хазелдън върви активна комуникация. Великобритания настоява Хазелдън да си върне куфарчето, преди „строго секретното“ съдържание да бъде разкрито на германците. Съобщенията до Хазелдън са зашифровани, но с код, за който британците знаят, че германците са разбили по-рано във войната. Куфарчето беше върнато на Хазелдън и след това изпратено до Лондон с дипломатическа поща. Така се подсилва още повече "достоверността" на "строгосекретната" информация.

► Какво съдържат документите на "майор Мартин"

♦ "Тайната" информация съдържа две писма. Едното е от генерал Арчибалд Най, който е заместник-началник на Имперския комитет за отбрана, до генерал Харолд Александър - най-високопоставеният британски генерал в Северна Африка. То се отнася до увеличаването на силите за „предстоящата” атака в Гърция. Второто писмо е от Луис Маунтбатън от „Обединени операции“ до адмирал Кънингам, главнокомандващ на Средиземноморския флот, представящо "майор Мартин" като експерт по десанти.

♦ Освен "секретните" данни, в "майора" са намерени още снимка на неговата годеница "Пам", разписка за годежен пръстен, копие от билет за театър, сметки от шивача, бележка от банката и други "доказателства", че това наистина е реален военен. Сред тях е и личната карта на Уилям Мартин, като за нейното изготвяне е използвана снимка на офицер от MI5 - Рони Рийд, който прилича на "майора".

Колкото до "годеницата на Мартин" - за нейното пресъздаване е използвана снимка на Джийн Лесли, която е служител на MI5 и е имала частична информация за тайния план.

За плана тези "документи", принадлежащи на "Мартин", са наречени "джобни боклуци".

Кой е военният магьосник, успял да измами германската армия през Втората световна война (СНИМКИ)

► Кой обаче стои зад тази хитроумна измама

Планът и неговата реализация са дело на цял екип, в който водещи фигури са капитан Юен Монтагю - член на RNR, и командира на ескадрилата Чарлз Чолмондели от RAFVR. Те са силно отдадени на целия сюжет на операцията. Точно те двамата създават историята за трупа и неговата самоличност, а също така привеждат в действие целия план.

Писмо от личните документи на Монтагю показва одобрението на Операция "Мляно месо" от името на премиера Уинстън Чърчил.

Монтагю е от аристократичен произход. Той е бил "изгряваща звезда" в британската правна система и е водил няколко забележителни дела като адвокат. Партньорството му с Чолмондели се оказва отлична комбинация, тъй като и двамата са високо интелигентни и забележително креативни.

По-късно Юен Монтагю пише своите мемоари - The Man Who Never Was, публикувани през 1953 г. В книгата той описва цялата операция. Капитанът посочва в нея, че всяка информация, която германците получават, може да бъде отхвърлена от тях като съюзнически планове за заблуда, а това би бил още един риск за провал на операцията.

► Успешен финал на операцията

Нацистка Германия реагира на "разкритите планове". Те попадат на бюрото на Адолф Хитлер. Взето е и решение и Райхът удвоява броя на войските, изпратени в Сардиния, а допълнителни дивизии са прехвърлени в Гърция и на Балканите. Резултатът - съюзническите войски нахлуват в Сицилия на 10 юли 1943 г., а нацистите са хванати неподготвени.

Истинската самоличност на "майор Мартин" е разкрита едва през 1997 година. Тогава специална британска военна комисия добавя името Глиндвър Майкъл към гроба в Уелва.

► Операция "Мляно месо" в киното

Свръхсекретната операция е в центъра на събитията във филма "Операция "Мляно месо" от 2021 година. Лентата е под режисурата на Джон Мадън и е с участието на Колин Фърт, Кели Макдоналд, Матю Макфадиен, Джеймс Флийт, Пенелъпи Уилтън, Джони Флин и Джейсън Айзъкс. Това е последната роля на Пол Ритър, а филмът е посветен на него.

Ритър е известен с ролята си на Дятлов в минисериала "Чернобил" от 2019 година. Режисьорът на "Операция "Мляно месо" е добре познат на публиката с филмите "Влюбеният Шекспир", "Мандолината на капинат Корели", "Мис Слоун" и "Най-екзотичният хотел „Мариголд“.

Източник: plymouth.ac.uk, iwm.org.uk, "Би Би Си", nationalww2museum.org

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking