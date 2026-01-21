Гай Ричи е от онези режисьори, чиито филми оставят следа у зрителите и след финалните надписи. Въздействието е още по-силно, когато става ясно, че сюжетната линия се базира на реални събития. Такъв е случаят и със забавния екшън "Министерството на неджентълменската война", в който екрана завладява цял звезден каст - Хенри Кавил, Алън Ричсън, Алекс Петифър, Кари Елвес, Тил Швайгър, Фреди Фокс и красавицата Ейса Гонзалез.

Синопсисът на лентата гласи: По време на Втората световна война британското разузнаване създава тайна ударна група от най-опасните, най-нестандартни и най-безскрупулни бойци, които да извършат мисия, невъзможна за официалната армия. Под ръководството на Гъс Марч-Филипс (Хенри Кавил) екипът трябва да осуети ключова логистична връзка на нацистите, като проникне тайно в испанска колония в Западна Африка и открадне три вражески кораба. Операцията е извън правилата, извън етиката и изцяло „неджентълменска“, но може да промени хода на войната. С много хумор, дръзки планове и брутално ефективни методи групата доказва, че понякога най-подмолните номера водят до най-големите победи.

► Сторилайнът на "неджентълмените" всъщност се базира на секретната операция "Постмастър", реализирана през януари 1942 г. Подробностите в лентата са силно преувеличени, но се придържат към базовата линия. Мисията е дръзка и детайлно планирана. Тя е реализирана от Изпълнителната агенция за специални операции (SOE). Целта - да прекъсне снабдителните линии на Оста.

SOE е създадена през 1940 г. от министър-председателя на Обединеното кралство Уинстън Чърчил. Задачата е да извършва шпионаж, саботаж и разузнаване в окупирана Европа и отвъд нея. В сътрудничество със SOE през 1941 г. е сформирано подразделение от 55 командоси – No. 62 Commando или Small Scale Raiding Force (SSRF).

Операция „Постмастър“ е замислена като първата мисия на SSRF, а Фернандо По – испански остров в Гвинейския залив (днес Биоко в Екваториална Гвинея), се превръща в центъра на действията.

Кой е военният магьосник, успял да измами германската армия през Втората световна война (СНИМКИ)

Въпреки неутралитета на Испания по време на войната, островът приютява корабите на Оста, включително италианския търговски съд Duchessa d'Aosta и два нацистки плавателни съда - Likomba и Burundi. Те се използват за снабдяване и разузнаване за силите на Оста и са заплаха за съюзническите морски операции в Южния Атлантик.

Операция „Постмастър“ има ясна цел - да бъдат завладени или при необходимост унищожени тези кораби, за да се предотврати използването им за подпомагане на операциите на Оста, за саботиране на снабдителните линии и запазване на морските способности в региона. Едновременно с това операцията трябва да покаже, че съюзниците могат да въздействат и върху неутралните във войната територии.

Така, в нощта на 14 януари 1942 г., малък отряд британски командоси и военноморски служители, водени от офицера от специалните операции майор Густав Марч-Филипс, се приближава до Фернандо По, използвайки два влекача, за да останат незабелязани.

Gustavus Henry March-Phillipps, DSO, MBE (1908 – 1942) Ian Fleming என்ற பிரிட்டிஷ் கதையாசிரியரால் உருவான James Bond 007 கதையின் நிஜ நாயகன். இவரின் வாழ்க்கை வரலாறே 007 கதைகளாக வெளிவந்துள்ளன. pic.twitter.com/yI4vZsV9ke — Saravanan🪄 (@Shivsaravan) July 26, 2024

В тъмнината командосите проникват в пристанището, прерязват въжетата, с които са укрепени корабите на Оста, и ги изтеглят в открито море. За професионализма на екипа говорят още два факта - операцията отнема само 30 минути, а командосите с лекота успяват да заблудят членовете на екипажите на трите кораба, че са част от техните капитани.

On this day, Jan 14th, 1942, we remember the Special Operations Executive (SOE) who executed Operation Postmaster.



A daring mission where the primary targets was the Italian merchant ship Duchessa d'Aosta and the German tug Likomba.#ww2 #soe #ssrf #Postmaster pic.twitter.com/Usp9xsvKCO — SOE_Expeditions (@SOE_Expeditions) January 14, 2025

Съпротивата е минимална, а трите плавателни съда успешно са изтеглени до Лагос, Нигерия. След това пленените кораби са използвани за подпомагане на съюзническите военни действия. Смелата операция преминава гладко, без изстрели. Корабите са неутрализирани. Мисията - безупречно изпълнена.

Операцията е определена като най-дръзката по време на Втората световна война. Тя включва измама и шпионаж на много високо ниво - нещо невиждано до този момент във войната. С нея Чърчил доказа, че е готов да използва всяка възможна тактика, за да осигури победа на съюзниците.

Какво се случва с Гъс Марч-Филипс след операция „Постмастър“?

След операция „Постмастър“ Гъс Марч-Филипс е награден с Орден за изключителни заслуги, военна награда за успешно ръководство в активна операция и за храброст.

Същата година той участва в друга операция "Акватинта". Първите три мисии са успешни, но четвъртата се проваля. Целта е да се дебаркира с моторни торпедни лодки (MTB), да се направи опит за установяване на обхвата на германските брегови отбранителни съоръжения близо до Порт-ан-Бесен и да бъде заловена вражеска охрана. Майор Густав Хенри „Гъс“ Марч-Филипс и десет други войници напускат Портсмут с планински боен кораб, но са атакувани от брега. Въпреки ожесточената съпротива, те успяват да дебаркират на бреговите батареи и патрули. Мястото за десант обаче е погрешно идентифицирано и групата всъщност се озовава на плажа в Сен Лоран сюр Мер. На 6 юни 1944 г. той ще стане завинаги известен като плаж Омаха.

От единадесетте души, които участват в мисията, майор Марч-Филипс и двама други са убити, а останалите са пленени. Двама успяват да избягат.

► Eдин от участниците в операцията, който е част и от сюжета на филма за "неджентълмените", е и Андерс Ласен. Неговият образ е изигран от Алън Ричсън.

A Danish merchant seaman, Lassen came to the UK at the start of WW2 and became an SOE Commando (No. 62 Commando) - awarded an MC for his actions in Operation Postmaster. He then joined the SBS (attached to SAS) - posthumously awarded a VC for his actions in Operation Roast. 2/3 pic.twitter.com/rwvjhYN0wE — SOE History (@SOEhistory) April 9, 2024

Реалният Ласен е награден с Военен кръст за ролята си в операция „Постмастър“. След успеха на мисията той се присъединява към новосформираната Special Boat Service (SBS), като продължава да участва в бойни действия в Европа и Африка, достигайки до чин майор. Ласен умира на 24-годишна възраст на 9 април 1945 г., само месеци преди края на войната. Той е убит по време на активна служба в Италия при операция Roast. Награден е посмъртно с Викториански кръст за службата си.

И така, макар и леко преувеличен като действия, филмът на Гай Ричи, в типичния му леко забавен и много динамичен стил, успява да разкаже една история за истински георизъм, проявен от няколко командоси по време на най-унищожителната война в модерната история. Операция "Постмастър" е определена като най-дръзката свръхсекретна военна мисия заради високия риск и всеотдайността на командосите.