Властите във Финландия разследват как руски дрон е попаднал на скалистия бряг на архипелага Пелинге, източно от финландската столица Хелзинки.

Финландската гранична служба посочи, че на брега е открит дрон, който прилича на модел „Геоскан 701”, произведен от руска компания. „Моделът на устройството се използва, както от държавни, така и от цивилни оператори. На този етап не е възможно да се установи за какво е бил предназначен, нито коя държава или организация го е управлявала”, се казва в изявлението.

Дронът е открит във вторник от рибарят Петер Келгрен. По думите му той „бил в открито море” и изглеждало, че е изхвърлен на брега, след като е доплавал от друго място.

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„Геоскан” се определя като един от водещите производители на дронове в Русия. От компанията посочват, че моделът 701 е предназначен за мащабно въздушно заснемане.

Редактор: Ивайла Маринова