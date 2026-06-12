Докато управлявах личния си автомобил на ул. Братин дол в жк. Красна поляна, София, огромен клон се откъсна и падна върху задната част на колата ми, докато бях вътре в движение! ​Инцидентът създаде реална опасност за живота и здравето ми. Разминах се без физически наранявания, но материалните щети по автомобила са сериозни, а преживеният стрес – огромен. ​Веднага подадох сигнал на тел. 112 и към застрахователя. Днес вече съм завела и официална жалба за предприемане на мерки за обезопасяване на мястото и извършване на спешна санитарна резитба към Столична община. ​